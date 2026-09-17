Форум "Самарская область — территория единства" объединил власть, общество и конфессии

В Самарской области состоялся форум "Самарская область — территория единства", посвященный выработке подходов к решению задач государственной национальной политики. Мероприятие прошло в рамках Стратегии государственной национальной политики РФ, утвержденной президентом Владимиром Путиным, и завершило областную акцию "Одна земля, одна судьба, одна сила", приуроченную ко Дню дружбы народов Самарской области.
В работе форума приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, национально-культурных и общественных объединений, религиозных организаций, образовательных учреждений, экспертного сообщества, участники СВО и члены их семей. Программа была выстроена вокруг актуальных направлений государственной национальной политики: укрепления гражданского единства, сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти, развития межнационального диалога, работы с молодежью, использования современных цифровых инструментов и предупреждения информационных рисков.
С приветственным адресом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к участникам обратился заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов.
"Сегодня, когда наши воины с честью выполняют задачи в ходе специальной военной операции, как никогда важно сохранять единство, сплоченность и поддерживать тех, кто защищает нашу Родину, наше будущее. Особенно ценно, что национальные, культурные, общественные и религиозные организации активно участвуют в патриотических инициативах, оказывают помощь военнослужащим, регулярно отправляя им гуманитарную помощь, заботятся о семьях наших героев", — подчеркнул глава региона.
О том, что единство — это не абстрактное понятие, а ежедневный выбор, на форуме рассказал ветеран СВО, помощник Губернатора Самарской области, член Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Самарской области Рамис Терегулов.
"Вытаскивал я очень много ребят — и марийцев, и казахов, и русских, и чувашей. Я никогда не спрашивал, какой они национальности. Они все для нас боевые братья. Поэтому считаю, что самое главное — доносить нашей молодежи, что нужно любить нашу страну, быть патриотом своей страны. К чему это может привести, если не защищать свою Родину, видим все мы", — говорит Рамис Терегулов.
Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин отметил: "Русский, татарин, чуваш, мордвин, башкир — они не просто живут рядом, они вместе строят этот регион уже несколько столетий. И наша задача как законодателей — сделать так, чтобы его единство не просто сохранялось, но становилось крепче с каждым годом". Депутат Самарской городской думы Елена Свиридова обратила внимание на главное: будущее многонационального государства зависит от того, какое поколение мы воспитаем сегодня.
"Мы должны научить бережно относиться, с уважением друг к другу, любовью, добром. Если мы воспитаем такое поколение — вот тогда у нас будет впереди счастливое, многонациональное государство", — уверена она.
Член Общественной палаты РФ Павел Покровский подчеркнул, что единство народов — это даже не столько вопрос комфорта, сколько вопрос сохранения самой жизни. Он отметил, что в Стратегии государственной национальной политики, утвержденной президентом Владимиром Путиным, к этой теме подходят с гражданской и системной позиций — серьезно, вдумчиво и кропотливо.
На форуме выступили президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Маргарита Лянге и член союза журналистов России, конфликтолог Инна Томилина. Лянге говорила о значении современных цифровых инструментов для развития межнационального взаимодействия и сохранения культурного наследия.
"Это, мне кажется, дороже, чем наша нефть, золото. Наши отношения — это то, на чем мы строим нашу большую, самую большую на планете Земля страну", — подчеркнула она.
Инна Томилина представила проект "Стоп, этнобуллинг", который предлагает практические инструменты для педагогов, родителей и психологов при работе с проявлениями этнической травли и проблемами межличностного взаимодействия в цифровой среде.
Отдельное внимание в программе форума было уделено деятельности казачества Самарской области. Казаки сегодня принимают активное участие в СВО, поддержке ветеранов и семей участников СВО, обеспечении пожарной безопасности, в работе с молодежью и по сохранению культурных традиций. На сегодняшний день более 300 добровольцев Самарского казачества отмечены государственными и ведомственными наградами. "Казаки всегда защищали свою Родину, свою землю и свою веру. Сегодня особенно важно быть едиными, воспитывать молодежь в духе патриотизма и готовить ее к защите Отечества", — отметил войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян.
Развитие межнационального диалога и мира невозможно без традиционных религиозных конфессий. Основными направлениями обсуждения на форуме стали поддержка социально незащищенных категорий граждан, межконфессиональное взаимодействие, создание условий для достойной жизни молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, увековечение памяти защитников Отечества, в том числе бойцов 1445-го мотострелкового полка, а также работа с подрастающим поколением и передача традиционных ценностей.
Ректор Самарской православной духовной семинарии, протоиерей Максим Кокарев, представляя коммуникационный проект Елизавето-Варваринского сестричества, отметил: "Милосердие — одна из ключевых ценностей. Это наша внутренняя потребность. В каждом из нас есть сила стать чьим-то спасением".
Имам Самарской соборной мечети Иршат Сафин подчеркнул, что ислам положительно смотрит на дружбу народов и мотивирует к ней: "У нас одна судьба и объединяющая историческая память".
Пропст Самарского пропства Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России Ольга Темирбулатова поделилась опытом общины Святого Георга по работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья: "Мы стремимся нести людям благую весть и добрые дела. Сегодня обсуждается проект духовно-просветительского центра в селе Красный Яр, где молодые люди с ментальными нарушениями могли бы самостоятельно жить и работать". Главный раввин Самары и Самарской области Александр Гольденгерш рассказал о проведении мероприятий с участием представителей различных конфессий.
Работа форума была поддержана тематическими площадками "17 традиционных ценностей России", "СВОИ", "Этнокадр63". Участники также могли написать слова поддержки военнослужащим, находящимся на СВО. Культурно-просветительский центр "Русское возрождение" из Безенчука под руководством Юлии Белоусовой представил богатство и красоту традиционных костюмов народов России.
По мнению участников, форум "Самарская область — территория единства" объединил ключевые направления государственной национальной политики в единой профессиональной дискуссии, а важным результатом события стал обмен практиками между органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и национально-культурными объединениями, религиозными организациями, экспертным и образовательным сообществом.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???