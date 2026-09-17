Прокуратура отсудила бывший детский лагерь "Спутник"

Прокуратура Самарской области через суд вернула в госсобственность бывшего детского лагеря "Сосны", расположенного около с. Екатериновка в Красноярском районе. Иск ведомства 15 сентября удовлетворил Красноярский районный суд.

Прокуратура Самарской области через суд вернула в госсобственность бывший детский лагерь "Сосны", расположенный в Красноярском районе около с. Екатериновка. Иск ведомства 15 сентября удовлетворил Красноярский районный суд.

Лагерь "Сосны" более известен как "Спутник" — на его территории установлены скульптурные композиции на космическую и авиационную тематику, оформленные смальтой. Участок в 29,7 га из гослесфонда под строительство лагеря был отведен в 1966 г. Куйбышевскому машиностроительному заводу (в 1970 г. стал Куйбышевским авиационным заводом, сейчас — АО "Авиакор").

Как установила прокуратура, отвод участка производился во временное пользование, без исключения из гослесфонда, на период эксплуатации и без права вырубки леса. Впоследствии территорию лагеря расширили до 33 га. Здесь было построено 16 корпусов, а также находились списанные два самолета и вертолет.

При приватизации авиазавода в начале 1990-х имущество пионерлагеря новому юрлицу завода не передавалось. В приватизационном деле от 1994 г. были лишь данные о передаче в хозяйственное ведение одного спального корпуса 1975 года постройки на 80 мест на реке Кондурча.

Однако в 2001 г. "Авиакор" оформил право собственности на объекты лагеря на основании дубликата договора передачи имущества в собственность акционерного общества от 25.04.1994. Дубликат якобы был выдан в связи с утерей оригинала. При этом, прокуратура при проверке нашла оригинал, и дубликат от него отличался.

Впоследствии лагерь несколько раз перепродавался. В 2002 г. его собственником стало ОАО "СПАРКС", а в 2010 г. — ОАО "Самарский клуб бойскаутов". Обе компании связаны с ГК "СОК". С 2017 г. обственником строений является ООО "Евроком", зарегистрированное по адресу гостиничного комплекса "Славянская деревня" в Малой Царевщине. При этом "Евроком" в 2018 г. потерял право аренды участка под зданиями из-за долгов по арендной плате.

Как установила прокуратура, лагерь не эксплуатируется с 1999 г., а корпуса за это время частично разрушились.

Выявленные махинации с документами при приватизации лагеря, а также тот факт, что он в принципе по закону не подлежал приватизации, как соцобъект, находившийся в федеральной собственности, послужили основанием для обращения прокуратуры в суд. Иск был подан в апреле 2026 года.

"Приобретение указанными лицами прав на имущественный комплекс — пионерский лагерь и оформление вопреки требованиям законодательства, регулирующего вопросы приватизации объектов государственной собственности, в том числе путем искажения сведений в наименовании лагеря (дом отдыха "Сосны, либо спальные корпуса), а также разрушение всех нежилых зданий на его территории свидетельствует о недобросовестности, нарушении прав и охраняемых законом интересов граждан Российской Федерации, в том числе детей", - указывало ведомство в иске, который подписывал первый заместитель прокурора области Игорь Харитонов.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Напомним, прокуратурой Самарской области с 2024 г. развернута кампания по возвращению в государственную и муниципальную собственность объектов, среди которых несколько бывших детских лагерей. Так, государству вернули бывшие лагеря "Кировец" в Куйбышевском районе Самары, "Чайка" в Центральном районе Тольятти, "Рассвет" в Кировском районе Самары, который использовался под резиденцию бизнесмена Алексея Шаповалова. Сейчас идет судебный процесс по лагерю им. Калинина в Студеном овраге.