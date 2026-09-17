Прокуратура отсудила бывший детский лагерь "Спутник"

Прокуратура Самарской области через суд вернула в госсобственность бывшего детского лагеря "Сосны", расположенного около с. Екатериновка в Красноярском районе. Иск ведомства 15 сентября удовлетворил Красноярский районный суд.
Прокуратура Самарской области через суд вернула в госсобственность бывший детский лагерь "Сосны", расположенный в Красноярском районе около с. Екатериновка. Иск ведомства 15 сентября удовлетворил Красноярский районный суд.
Лагерь "Сосны" более известен как "Спутник" — на его территории установлены скульптурные композиции на космическую и авиационную тематику, оформленные смальтой. Участок в 29,7 га из гослесфонда под строительство лагеря был отведен в 1966 г. Куйбышевскому машиностроительному заводу (в 1970 г. стал Куйбышевским авиационным заводом, сейчас — АО "Авиакор").
Как установила прокуратура, отвод участка производился во временное пользование, без исключения из гослесфонда, на период эксплуатации и без права вырубки леса. Впоследствии территорию лагеря расширили до 33 га. Здесь было построено 16 корпусов, а также находились списанные два самолета и вертолет.
При приватизации авиазавода в начале 1990-х имущество пионерлагеря новому юрлицу завода не передавалось. В приватизационном деле от 1994 г. были лишь данные о передаче в хозяйственное ведение одного спального корпуса 1975 года постройки на 80 мест на реке Кондурча.
Однако в 2001 г. "Авиакор" оформил право собственности на объекты лагеря на основании дубликата договора передачи имущества в собственность акционерного общества от 25.04.1994. Дубликат якобы был выдан в связи с утерей оригинала. При этом, прокуратура при проверке нашла оригинал, и дубликат от него отличался.
Впоследствии лагерь несколько раз перепродавался. В 2002 г. его собственником стало ОАО "СПАРКС", а в 2010 г. — ОАО "Самарский клуб бойскаутов". Обе компании связаны с ГК "СОК". С 2017 г. обственником строений является ООО "Евроком", зарегистрированное по адресу гостиничного комплекса "Славянская деревня" в Малой Царевщине. При этом "Евроком" в 2018 г. потерял право аренды участка под зданиями из-за долгов по арендной плате.
Как установила прокуратура, лагерь не эксплуатируется с 1999 г., а корпуса за это время частично разрушились.
Выявленные махинации с документами при приватизации лагеря, а также тот факт, что он в принципе по закону не подлежал приватизации, как соцобъект, находившийся в федеральной собственности, послужили основанием для обращения прокуратуры в суд. Иск был подан в апреле 2026 года.
"Приобретение указанными лицами прав на имущественный комплекс — пионерский лагерь и оформление вопреки требованиям законодательства, регулирующего вопросы приватизации объектов государственной собственности, в том числе путем искажения сведений в наименовании лагеря (дом отдыха "Сосны, либо спальные корпуса), а также разрушение всех нежилых зданий на его территории свидетельствует о недобросовестности, нарушении прав и охраняемых законом интересов граждан Российской Федерации, в том числе детей", - указывало ведомство в иске, который подписывал первый заместитель прокурора области Игорь Харитонов.
Суд удовлетворил требования прокуратуры.
Напомним, прокуратурой Самарской области с 2024 г. развернута кампания по возвращению в государственную и муниципальную собственность объектов, среди которых несколько бывших детских лагерей. Так, государству вернули бывшие лагеря "Кировец" в Куйбышевском районе Самары, "Чайка" в Центральном районе Тольятти, "Рассвет" в Кировском районе Самары, который использовался под резиденцию бизнесмена Алексея Шаповалова. Сейчас идет судебный процесс по лагерю им. Калинина в Студеном овраге.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???