Дневной стационар медицинской реабилитации открылся в Безенчукской больнице

В Безенчукской центральной районной больнице начал работу дневной стационар медицинской реабилитации. Отделение стало новым направлением для больницы. Реабилитационную помощь здесь будут получать в том числе защитники, вернувшиеся со специальной военной операции.
В отделении проводится третий этап реабилитации. Отделение работает в формате дневного стационара: пациенты приезжают на процедуры, находятся в отделении около трех часов и возвращаются домой. Здесь оборудовано пять коек. Первые пациенты уже проходят курс, а в ближайшие дни состоится первая выписка.
Медицинская реабилитация проводится по четырем профилям. Первый - это пациенты после инсульта, операций на головном мозге и черепно-мозговых травм. Второй профиль - заболевания периферической нервной системы и травмы опорно-двигательного аппарата, включая эндопротезирование и сложные переломы. Третий - кардиопрофиль: инфаркты, операции на сердце, шунтирование, протезирование клапанов. Четвертый профиль - реабилитация после перенесенного COVID-19.
Отделение оснащено современным оборудованием для физиотерапии, аппаратного массажа, лечебной физкультуры и тренажерами - все это благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, и поддержке главы региона Вячеслава Федорищева.
"С пациентами работает целая команда специалистов. Эрготерапевт, например, помогает человеку вернуться к обычной жизни: приспосабливаться к быту, жить со своим заболеванием в повседневности. Также с пациентами занимаются психолог, медицинские сестры по реабилитации, массажу и ЛФК. Сейчас мы ищем логопеда - это направление тоже очень важно для наших пациентов", - рассказывает старшая медицинская сестра отделения Татьяна Мараховская.
Помещение для нового отделения было отремонтировано, созданы комфортные условия для пациентов.
Помощь здесь будут получать жители пяти районов, в том числе Красноармейского, Приволжского, Хворостянского и Чапаевского.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас