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Здравоохранение Общество

Дневной стационар медицинской реабилитации открылся в Безенчукской больнице

БЕЗЕНЧУК. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукской центральной районной больнице начал работу дневной стационар медицинской реабилитации. Отделение стало новым направлением для больницы. Реабилитационную помощь здесь будут получать в том числе защитники, вернувшиеся со специальной военной операции.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В отделении проводится третий этап реабилитации. Отделение работает в формате дневного стационара: пациенты приезжают на процедуры, находятся в отделении около трех часов и возвращаются домой. Здесь оборудовано пять коек. Первые пациенты уже проходят курс, а в ближайшие дни состоится первая выписка.

Медицинская реабилитация проводится по четырем профилям. Первый - это пациенты после инсульта, операций на головном мозге и черепно-мозговых травм. Второй профиль - заболевания периферической нервной системы и травмы опорно-двигательного аппарата, включая эндопротезирование и сложные переломы. Третий - кардиопрофиль: инфаркты, операции на сердце, шунтирование, протезирование клапанов. Четвертый профиль - реабилитация после перенесенного COVID-19.

Отделение оснащено современным оборудованием для физиотерапии, аппаратного массажа, лечебной физкультуры и тренажерами - все это благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, и поддержке главы региона Вячеслава Федорищева.

"С пациентами работает целая команда специалистов. Эрготерапевт, например, помогает человеку вернуться к обычной жизни: приспосабливаться к быту, жить со своим заболеванием в повседневности. Также с пациентами занимаются психолог, медицинские сестры по реабилитации, массажу и ЛФК. Сейчас мы ищем логопеда - это направление тоже очень важно для наших пациентов", - рассказывает старшая медицинская сестра отделения Татьяна Мараховская.

Помещение для нового отделения было отремонтировано, созданы комфортные условия для пациентов.

Помощь здесь будут получать жители пяти районов, в том числе Красноармейского, Приволжского, Хворостянского и Чапаевского.

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