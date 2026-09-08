В поселке Западный открылся новый ФАП: медицинская помощь стала ближе для 3000 жителей

С сентября в поселке Западный города Сызрань начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт Сызранской центральной городской и районной больницы. Возведение медпункта стало возможным благодаря выделенным средствам из областного бюджета по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Медицинская помощь стала доступнее для более 3000 жителей, проживающих на отдаленных территориях правобережья Волги.
Новый ФАП оснащен всем необходимым для оказания первичной доврачебной помощи. В учреждении оборудованы комфортные кабинеты для амбулаторного приема и забора крови. Штат полностью укомплектован фельдшером и медицинской сестрой.
"Важно, что теперь жители удаленного микрорайона могут пройти диспансеризацию, профилактические осмотры, сдать анализы, не выезжая за пределы поселка. Кроме того, фельдшер может организовать запись на прием к узким специалистам. Мы рассматриваем этот ФАП не как обособленный пункт, а как полноценное звено единой амбулаторной сети, которое помогает сделать медицинскую помощь более персонализированной и доступной для каждого жителя поселка Западный. Это существенно повышает доступность и качество медицинской помощи для населения", — подчеркнула заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Лола Касымова.
Режим работы выстроен так, чтобы максимально охватить потребности жителей. Утренние часы отведены под забор крови и доврачебный осмотр, после обеда специалисты выезжают к пациентам на дом.
"Раньше, чтобы попасть к врачу или сдать анализы, приходилось ехать в город, терять время. Теперь все рядом — идти пять минут. И здание красивое, светлое, внутри чисто и уютно, все оборудование новое. Для нас, жителей Западного, это очень важное событие, мы ждали его давно", — поделилась впечатлениями местная жительница Светлана Лычкина.
Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Всего в этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в Самарской области будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас