"Прямая инвестиция в человеческий капитал": в Елховском районе улучшаются условия медпомощи благодаря нацпроекту

Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Нижняя Кондурча был возведен благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главой района Натальей Павловой, главным врачом Елховской центральной районной больницы Леонидом Винокуровым посетили медучреждение и новый фельдшерско-акушерский пункт.

Глава ведомства ознакомился с работой медпункта, его оснащением и условиями для пациентов. Андрей Орлов пообщался с фельдшером и пациентами ФАПа, отметив важность доступности первичной медицинской помощи на селе.

"В настоящее время ключевую роль в медицине играет профилактика. Системная работа первичного звена позволяет выявлять сердечно-сосудистые, онкологические заболевания на ранних стадиях, когда их лечение наиболее эффективно. По поручению Губернатора региона Вячеслава Андреевича Федорищева мы продолжаем модернизировать объекты здравоохранения, в том числе и в селах. Такая работа — прямая инвестиция в человеческий капитал, которая окупается сохраненными жизнями, здоровьем людей и устойчивым развитием всего нашего региона. Если люди уверены, что им смогут оказать своевременную помощь, они остаются жить и работать на своей земле", — отметил Андрей Орлов.

По итогам визита руководитель ведомства поручил главному врачу больницы доработать логистику и организацию поставок льготных лекарственных препаратов непосредственно в ФАП для пациентов, чтобы исключить поездки в центральную больницу.

Далее министр посетил центральную районную больницу, где проконтролировал работу ключевых подразделений. Особое внимание было уделено мерам инфекционной безопасности и качеству проведенного капитального ремонта в поликлинике.

Андрей Орлов лично осмотрел фильтр-бокс — первый рубеж сортировки поступающих больных. Он проверил логистику движения скорой помощи и самостоятельных обращений, после чего оценил условия работы медицинского персонала. Также он встретился с коллективом терапевтического отделения и посетил взрослое и детское поликлинические отделения, где был проведен ремонт в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"

"Модернизация медицинской инфраструктуры напрямую влияет не только на качество медицинской помощи, но и на общую удовлетворенность как пациентов, так и самих медицинских работников. Уже в этом году в больнице будет установлен современный цифровой флюорограф. Это позволит повысить качество диагностики заболеваний легких у населения всего района", — подчеркнул руководитель ведомства.