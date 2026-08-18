В Сызрани задержали мужчин, торговавших героином

Весной сызранские сотрудники ГАИ остановили на ул. Котовского автомобиль Lada Kalina, 38-летний пассажир которого подозревался в причастности к продаже наркотиков, передает ГУ МВД по Самарской области.

При досмотре у мужчины нашли четыре свертка из фольги, в которых находилось свыше 1,35 граммов героина, что относится к значительному размеру.

фото: ГУ МВД по Самарской области

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств", которое впоследствии направили в суд. Полицейским удалось вычислить и сбытчика изъятого наркотика. Во время "Проверочной закупки" правоохранители задержали 51-летнего сызранца. В жилище наркодилера нашли 11 свертков с 5,5 грамма героина, мобильные телефоны, деньги, банковские карты и приспособления для фасовки запрещенных веществ.

В ходе опроса задержанный признал вину частично. Он пояснил, что сам является наркоманом и купил запрещенные вещества для себя через тайники-закладки в марте 2026 года у неизвестного через Интернет.

По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сызранские следователи предъявили фигуранту обвинение в преступлениях по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере", "Незаконный сбыт наркотических средств", "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Уголовные дела расследованы, объединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.