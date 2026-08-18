В Сызрани задержали мужчин, торговавших героином

Весной сызранские сотрудники ГАИ остановили на ул. Котовского автомобиль Lada Kalina, 38-летний пассажир которого подозревался в причастности к продаже наркотиков, передает ГУ МВД по Самарской области.
При досмотре у мужчины нашли четыре свертка из фольги, в которых находилось свыше 1,35 граммов героина, что относится к значительному размеру.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств", которое впоследствии направили в суд. Полицейским удалось вычислить и сбытчика изъятого наркотика. Во время "Проверочной закупки" правоохранители задержали 51-летнего сызранца. В жилище наркодилера нашли 11 свертков с 5,5 грамма героина, мобильные телефоны, деньги, банковские карты и приспособления для фасовки запрещенных веществ.
В ходе опроса задержанный признал вину частично. Он пояснил, что сам является наркоманом и купил запрещенные вещества для себя через тайники-закладки в марте 2026 года у неизвестного через Интернет.
По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сызранские следователи предъявили фигуранту обвинение в преступлениях по статьям "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере", "Незаконный сбыт наркотических средств", "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Уголовные дела расследованы, объединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках