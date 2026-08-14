Житель Чапаевска отдал мошенникам 1,5 млн руб., желая заработать на криптобирже

В Чапаевске 57-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Потерпевший искал способы быстро увеличить доход. В интернете он изучал тематические ресурсы о заработке на инвестициях и вложениях в криптовалюту и в итоге наткнулся на ловушку.
Перейдя по одной из ссылок, мужчина попал в поле зрения мошенников. С ним связался незнакомец и пообещал гарантированную прибыль от инвестиций на криптобирже. Убедительные аргументы и обещания высокого дохода сыграли свою роль: потерпевший поверил в возможность легкого обогащения.
Чтобы не вызвать подозрений у банков, переводы осуществлялись небольшими частями. В результате мужчина отправил злоумышленникам не только собственные сбережения, но и кредитные средства — общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Как только у потерпевшего не осталось денег, мошенники заблокировали его аккаунт и оборвали связь.
Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Сейчас полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках