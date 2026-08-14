Житель Чапаевска отдал мошенникам 1,5 млн руб., желая заработать на криптобирже

В Чапаевске 57-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевший искал способы быстро увеличить доход. В интернете он изучал тематические ресурсы о заработке на инвестициях и вложениях в криптовалюту и в итоге наткнулся на ловушку.

Перейдя по одной из ссылок, мужчина попал в поле зрения мошенников. С ним связался незнакомец и пообещал гарантированную прибыль от инвестиций на криптобирже. Убедительные аргументы и обещания высокого дохода сыграли свою роль: потерпевший поверил в возможность легкого обогащения.

Чтобы не вызвать подозрений у банков, переводы осуществлялись небольшими частями. В результате мужчина отправил злоумышленникам не только собственные сбережения, но и кредитные средства — общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Как только у потерпевшего не осталось денег, мошенники заблокировали его аккаунт и оборвали связь.

Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Сейчас полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению.