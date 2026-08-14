По участкам улиц Полевой и Садовой в Самаре продлили ограничение движения транспорта

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В Самаре специалисты ООО "Средневолжская газовая компания" продолжают переустройство сетей газоснабжения, в связи с чем до 23:59 29 августа продлено ограничение движения транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности по участкам двух улиц, сообщает городская администрация.

Фото: пресс-служба мэрии Самары