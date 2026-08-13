"Вкус жизни" на Волге: пациенты хосписа и их близкие отправились в благотворительную поездку на теплоходе

12 августа Благотворительное медицинское частное учреждение "Хоспис "Вкус жизни" организовало благотворительную поездку на теплоходе для пациентов, признанных нуждающимися в паллиативной помощи, и их близких. На борту собрались 100 человек — подопечные хосписа, родственники, специалисты и волонтеры. На 5 часов привычные заботы остались на берегу: участники поездки смогли провести время вместе, отдохнуть, полюбоваться Волгой и просто побыть семьёй вне дома и медицинских учреждений. Мероприятие прошло в рамках проекта "Открыто", реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.
Во время поездки участники теплохода смогли задать свои вопросы экспертам. Семьи консультировали уполномоченный по правам инвалидов в Самарской области Екатерина Куприянова, юрист хосписа Ольга Соломанидина и специалист по нутритивной поддержке Ольга Шелест.
"Такие мероприятия очень важны для семей: это возможность не только получить консультацию, но и пообщаться, познакомиться с другими семьями, немного отвлечься от постоянной погружённости в тему болезни и просто увидеть мир вокруг. Сегодня ко мне подходили с самыми разными вопросами, и часто человеку кажется, что его ситуация уникальна и он остался с ней один, хотя на самом деле с похожими трудностями сталкиваются многие. Поэтому важно не только помочь конкретной семье здесь и сейчас, но и увидеть повторяющиеся проблемы, чтобы затем решать их уже системно. Мы давно взаимодействуем с Ольгой Шелест, фондом "ЕВИТА" и хосписом "Вкус жизни", и я очень ценю ту большую работу, которая ведётся в Самарской области для поддержки паллиативных пациентов и их близких", — отметила уполномоченный по правам инвалидов в Самарской области Екатерина Куприянова.
Проект "Открыто" создан для семей, в которых есть родственник, нуждающийся в паллиативной помощи. Его задача помочь близким не оставаться один на один с диагнозом, сложными вопросами и ежедневным уходом, снизить социальную изоляцию и дать доступ к необходимой информации и поддержке. Для семьи даже обычный выход из дома может требовать большой подготовки. Нужно продумать транспорт, питание, медицинские изделия, доступность пространства и возможность ухода. Поэтому такие поездки — не просто отдых. Это возможность вернуть в жизнь семьи то, что болезнь постепенно вытесняет из неё: совместные впечатления, встречи с другими людьми, новые знакомства и ощущение, что жизнь продолжается.
"Проект "Открыто" задуман как комплексная поддержка семьи, в которой есть паллиативный близкий. В первые дни и месяцы после тяжёлого диагноза особенно важно, чтобы рядом оказался человек, который выслушает, поможет разобраться и даст ощущение, что семья не осталась одна. Но помощь нужна не только в начале пути. Когда родитель или родственник годами ухаживает за тяжело больным близким, очень легко свести всю свою жизнь только к уходу — кормлению, лекарствам, процедурам, ежедневной заботе. Нам важно помочь человеку сохранить и другие роли: оставаться мамой, женой, близким человеком, который может обнять, почитать книгу, выйти из дома и просто прожить обычный день. Поэтому в проекте есть и социальная передышка, и социокультурные мероприятия. Эта поездка стала одним из самых больших событий проекта: на теплоходе собрались более ста человек, многие приехали из районов за сотни километров от Самары. И для части родителей сама возможность оказаться здесь появилась потому, что на время их подменили помощники по уходу. В этом и есть смысл "Открыто" — поддержать семью целиком, чтобы даже в сложных жизненных обстоятельствах у неё оставалась возможность жить своей жизнью", — рассказала специалист по нутритивной поддержке и исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест.
Одно из направлений проекта "Открыто" — консультативные дни "Маршрут построен". Всего в рамках проекта запланировано девять таких встреч, где семьи могут получить ответы на социальные, юридические и медицинские вопросы, а при необходимости — дальнейшее сопровождение команды проекта. Участники могли обсудить получение положенных льгот и мер поддержки, защиту прав людей с инвалидностью, юридические вопросы, связанные с организацией помощи, а также питание, которым по состоянию здоровья необходима нутритивная поддержка.
"Очень приятно, что нас пригласили на такую поездку: здесь получилось совместить отдых, общение и действительно полезную помощь. Я смогла поговорить с юристом Хосписа Ольгой Соломанидиной и уполномоченным по правам инвалидов Екатериной Куприяновой по нашей семейной ситуации, получила конкретные рекомендации и контакты специалистов, к которым смогу обратиться дальше. Для меня это особенно важно сейчас, потому что у нашей семьи непростой период, и иногда просто не понимаешь, куда идти и у кого просить помощи. А здесь рядом оказались люди, которые выслушали и помогли увидеть дальнейший путь. Поэтому такие мероприятия нужны не только ради отдыха и хороших эмоций, но и потому, что дают семьям полезные знакомства, поддержку и ощущение, что со своими проблемами ты не остаёшься один", — рассказала участница поездки Анна Исаева.
Проект "Открыто" не ограничивается консультациями. Его второе направление посвящено социальной передышке и снижению изоляции родственников. Семьи смогут получать помощь помощников по уходу на дому, участвовать в социокультурных мероприятиях и развивать сообщество людей, которые проходят похожий путь. Это направление продолжает опыт проекта "Папа тоже мама", который хоспис реализовывал в 2024–2025 годах. Третье направление — развитие круглосуточной горячей линии "Под крылом", где можно получить информацию по вопросам организации паллиативной помощи, в том числе взрослым.
"Личное общение с семьями невозможно заменить формальным ответом на запрос. Когда разговариваешь с человеком глаза в глаза, лучше понимаешь не только его вопрос, но и страхи, сомнения, которые за ним стоят. Часто родители приходят к юристу не просто за ссылкой на статью закона — им важно убедиться, что они действительно могут защитить права своего ребёнка и что в этом они не одни. Такие встречи дают семье понимание, куда двигаться дальше, и уверенность в собственных силах", — рассказала юрист Хосписа "Вкус жизни" Ольга Соломанидина.
В результате проекта не менее 80 родственников должны получить больше знаний о своих правах, доступных мерах поддержки и возможностях организации помощи. Но не менее важна другая задача — помочь человеку, который ежедневно заботится о тяжело больном близком, почувствовать, что он не один и не остаётся "за бортом" обычной жизни.
Именно поэтому поездка на теплоходе стала частью проекта "Открыто": здесь рядом оказались отдых, общение, полезная информация и возможность получить помощь специалистов в одном пространстве.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???