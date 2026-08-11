Самарская молодежь реализует социально значимые проекты

Молодые люди из Самарской области могут получить финансовую поддержку на реализацию своих идей: стартовал второй сезон конкурса "Росмолодежь.Гранты". Участники от 14 до 35 лет могут представить свои социальные инициативы и получить грант до 1 000 000 рублей. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Прием заявок открыт до 15 сентября на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Участниками могут стать граждане России и Республики Абхазия. Каждый автор имеет возможность представить один проект в одной из 18 тематических номинаций, включая сферы занятости, гражданскую активность, сохранение культурного наследия, науку и инклюзивные практики.

Напомним, в первом сезоне 2026 г. поддержку уже получили 13 самарских проектов, общая сумма составила более 8 млн рублей. Инициативы самарских победителей охватили девять из 18 номинаций, в том числе проекты по развитию малых территорий, поддержке студентов ссузов, сохранению исторической памяти и семейных ценностей.

Один из них - проект поддержки студенческого добровольчества "Все свои" Романа Масленникова. Инициатива поможет студентам самарских колледжей и техникумов сделать первый шаг в волонтерстве. Сначала команда проекта проведет "добрые уроки" в учебных заведениях, затем участников очного этапа ждет трехдневный интенсив с экспертами и наставниками. После теории участники под руководством кураторов организуют собственные социальные акции в своих учебных заведениях.

"Молодежь Самары обладает огромным потенциалом для созидания, но часто этот ресурс остается нераскрытым. Проект помогает преодолеть этот барьер: через прямое вовлечение студентов в волонтерство мы предоставляем им возможность развить гибкие навыки и получить новый опыт. Это формирует устойчивую мотивацию - ребята начинают сами стремиться к системной добровольческой деятельности", - поделился мнением Роман Масленников.

Годом ранее, во втором сезоне конкурса "Росмолодежь.Гранты"-2025, победу одержали четыре человека из Самарской области. Тогда самарская молодежь получила на реализацию своих инициатив совокупно 1170000 рублей. Одна из инициатив, одержавших победу, - проект Сюзанны Мугдесян "Инклюзивные творческие лагеря". Цель проекта - помощь детям и подросткам с ОВЗ и инвалидностью из сызранских филиалов школы-интерната №2 и общественной организации "Виктория". На занятиях по глинотерапии ребята развивают мелкую моторику, учатся общаться и выражать эмоции. Для многих это стало еще и возможностью отвлечься, почувствовать себя увереннее и найти новых друзей. "Семьи с особенными детьми нередко сталкиваются с нехваткой мест для развития и досуга. Наш проект реализуется на качественной площадке с профессиональными педагогами и обученными волонтерами", - рассказала Сюзанна Мугдесян.

Добавим, что в Самарской области каждый молодой человек, готовящийся подать проект на грант, может получить помощь в региональном проектном сообществе "МСО.Проекты". Для участников доступны индивидуальные консультации с экспертами "Росмолодежь.Гранты" Самарской области, очные и онлайн-мероприятия, полезные материалы. Вся информация доступна в сообществе "МСО.Проекты" в VK.