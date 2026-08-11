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Молодежная политика Общество

Самарская молодежь реализует социально значимые проекты

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые люди из Самарской области могут получить финансовую поддержку на реализацию своих идей: стартовал второй сезон конкурса "Росмолодежь.Гранты". Участники от 14 до 35 лет могут представить свои социальные инициативы и получить грант до 1 000 000 рублей. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Прием заявок открыт до 15 сентября на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Участниками могут стать граждане России и Республики Абхазия. Каждый автор имеет возможность представить один проект в одной из 18 тематических номинаций, включая сферы занятости, гражданскую активность, сохранение культурного наследия, науку и инклюзивные практики.

Напомним, в первом сезоне 2026 г. поддержку уже получили 13 самарских проектов, общая сумма составила более 8 млн рублей. Инициативы самарских победителей охватили девять из 18 номинаций, в том числе проекты по развитию малых территорий, поддержке студентов ссузов, сохранению исторической памяти и семейных ценностей.

Один из них - проект поддержки студенческого добровольчества "Все свои" Романа Масленникова. Инициатива поможет студентам самарских колледжей и техникумов сделать первый шаг в волонтерстве. Сначала команда проекта проведет "добрые уроки" в учебных заведениях, затем участников очного этапа ждет трехдневный интенсив с экспертами и наставниками. После теории участники под руководством кураторов организуют собственные социальные акции в своих учебных заведениях.

"Молодежь Самары обладает огромным потенциалом для созидания, но часто этот ресурс остается нераскрытым. Проект помогает преодолеть этот барьер: через прямое вовлечение студентов в волонтерство мы предоставляем им возможность развить гибкие навыки и получить новый опыт. Это формирует устойчивую мотивацию - ребята начинают сами стремиться к системной добровольческой деятельности", - поделился мнением Роман Масленников.

Годом ранее, во втором сезоне конкурса "Росмолодежь.Гранты"-2025, победу одержали четыре человека из Самарской области. Тогда самарская молодежь получила на реализацию своих инициатив совокупно 1170000 рублей. Одна из инициатив, одержавших победу, - проект Сюзанны Мугдесян "Инклюзивные творческие лагеря". Цель проекта - помощь детям и подросткам с ОВЗ и инвалидностью из сызранских филиалов школы-интерната №2 и общественной организации "Виктория". На занятиях по глинотерапии ребята развивают мелкую моторику, учатся общаться и выражать эмоции. Для многих это стало еще и возможностью отвлечься, почувствовать себя увереннее и найти новых друзей. "Семьи с особенными детьми нередко сталкиваются с нехваткой мест для развития и досуга. Наш проект реализуется на качественной площадке с профессиональными педагогами и обученными волонтерами", - рассказала Сюзанна Мугдесян.

Добавим, что в Самарской области каждый молодой человек, готовящийся подать проект на грант, может получить помощь в региональном проектном сообществе "МСО.Проекты". Для участников доступны индивидуальные консультации с экспертами "Росмолодежь.Гранты" Самарской области, очные и онлайн-мероприятия, полезные материалы. Вся информация доступна в сообществе "МСО.Проекты" в VK.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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