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Молодежная политика Общество

Карьерный компас молодежи: жителей Самарской области приглашают в Экспертный клуб "Профразвития"

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал прием заявок в Экспертный клуб проекта "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Жители Самарской области могут стать частью сообщества наставников, преподавателей и карьерных консультантов со всей страны, помогающих молодым специалистам разобраться в современном рынке труда и осознанно построить профессиональное будущее.

Подать заявку можно до 3 августа на цифровой платформе по ссылке.

В 2025 году в пилотном формате появился Экспертный клуб проекта "Профразвитие", где карьерные консультанты делились опытом, помогали молодым людям видеть свои сильные стороны и превращать знания в реальные возможности для профессионального роста. В новом сезоне сообщество продолжит расширяться и объединит специалистов, готовых становиться наставниками нового поколения. Проект планирует пополнить клуб экспертами в сфере профессионального и личностного развития. Они будут сопровождать молодых людей на пути к успешному старту карьеры.

"Более 100 образовательных мероприятий и десятки карьерных консультаций, проведенных экспертами клуба за первый год работы, показали, насколько востребован сегодня открытый разговор молодежи с теми, кто уже состоялся в профессии. Именно такие встречи помогают принимать осознанные карьерные решения, а значит — формируют кадровый потенциал нашей страны. Сегодня мы расширяем это сообщество, потому что понимаем: чем больше рядом с молодежью будет сильных наставников и практиков, тем больше возможностей появится у нового поколения профессионалов", — отметила заместитель генерального директора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Принять участие в конкурсном отборе могут жители Самарской области: лекторы, тренеры неформального образования, преподаватели и практикующие специалисты, обладающие опытом работы с молодежью и компетенциями в сфере профессионального развития. Кандидатам необходимо заполнить анкету, представить материалы, подтверждающие профессиональную экспертизу и пройти онлайн-собеседование.

После конкурсного отбора участников ждет образовательная программа в Мастерской управления "Сенеж" Президентской платформы "Россия — страна возможностей", где с 18 по 20 августа эксперты встретятся на очном образовательном модуле в рамках Летней конференции "Профразвития". Вместе с ведущими специалистами они разработают собственные образовательные продукты, обменяются лучшими практиками и подготовятся к работе с молодежью.

В течение года участники Экспертного клуба присоединятся к образовательным и карьерным мероприятиям Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Они будут проводить карьерные консультации, лекции, мастер-классы и образовательные интенсивы, участвовать в молодежных мероприятиях и помогать молодым людям определять профессиональные цели, готовиться к выходу на рынок труда и развивать востребованные компетенции. Одной из основных площадок для такой работы станут "Центры новых возможностей", где эксперты смогут применять собственные образовательные разработки и сопровождать молодежь на разных этапах построения карьерной траектории.

Ожидается, что развитие экспертного клуба позволит расширить доступ молодых людей к качественным карьерным консультациям и образовательным возможностям. Проект "Профразвитие" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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