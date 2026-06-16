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Молодежная политика Общество

Всероссийский проект "ПУЛЬСАР" открывает школьникам путь в космос через инновации и искусство

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный замысел проекта — показать школьникам, что путь в космическую сферу может начинаться не только с физики, инженерии и математики, но и с творчества, медиа, музыки, искусственного интеллекта, дизайна и современных технологий. Участниками могут стать учащиеся 5–11 классов в возрасте 11–17 лет.

"ПУЛЬСАР" проводится в рамках федерального проекта "Кадры для космоса" и объединяет образовательную онлайн-программу, мастер-классы, тестирование и конкурсный отбор. Здесь можно попробовать себя в роли исследователя, автора, музыканта, медиаспециалиста, разработчика цифрового контента или популяризатора науки.

На онлайн-платформе участники смогут пройти образовательный блок о советских инженерах и космонавтах — первооткрывателях космоса, космосе в массовой культуре, современных трендах и открытиях космической индустрии. Проект включает пять тематических треков: "Генерирую" — цифровое творчество и искусственный интеллект, "Вижу" — визуальное искусство, "Слышу" — музыка и саунд-дизайн, "Чувствую" — литература и медиа, "Мыслю" — наука, исследования и популяризация.

Конкурс проходит с 1 июня по 21 сентября.

Для участия школьникам нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта, пройти образовательную программу в формате обучающих видео, мастер-классов и тестирований, а затем подготовить конкурсную работу по выбранному треку.

Работы будут оцениваться экспертной комиссией по оригинальности идеи, глубине проработки, сложности реализации и точности фактов. Финалисты определяются отдельно по каждому треку и возрастной группе: "Открыватели" — 5–6 классы, "Исследователи" — 7–9 классы, "Новаторы" — 10–11 классы.

По итогам проекта для всех участников организуют финальное онлайн-мероприятие. Участники получат электронные сертификаты, а финалисты — дипломы и памятные призы. Организаторы ожидают, что проект позволит приобщить к сфере космоса и новых технологий более чем 20 тыс. школьников.

Организатором проекта выступает Фонд содействия инновациям при поддержке Федерального проекта "Кадры для космоса" Минобрнауки России, оператором — ООО "Оранж". Представителем Фонда содействия инновациям в регионе является директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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