Студентка из Самарской области вошла в команду амбассадоров проекта Всероссийского проекта "Центры компетенций"

Проект "Центры компетенций" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" завершил формирование команды амбассадоров 2026 года. В ее состав вошли 60 студентов — инициативные и вовлеченные участники проекта из 42 регионов.

Именно им предстоит популяризировать молодежные и общественно значимые инициативы через Центры компетенций, а также объединять усилия для их реализации. В их числе представитель Самарской области.

В отличие от классического конкурсного отбора, университеты-партнеры проекта "Центры компетенций" самостоятельно выделили своих лидеров — студентов, которые уже зарекомендовали себя. Эти молодые люди доказали, что готовы не только масштабировать идеи и ценности проекта, но и брать на себя ответственность за продвижение молодежных инициатив развития страны на самом высоком уровне. Для вступления в команду им оставалось лишь заполнить заявку и подтвердить свои достижения.

"Мы сознательно доверили вузам право выдвигать амбассадоров, потому что никто лучше университетов не знает своих лидеров. Эти 60 студентов — не просто участники проекта, а наши официальные голоса в регионах. Они готовы масштабировать ценности центров компетенций и будущих центров новых возможностей, вдохновлять сверстников и показывать на личном примере, как диагностика "гибких навыков" превращается в реальные возможности: стажировки, проекты, федеральную поддержку", — сказала заместитель генерального директора Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Оксана Ачкасова.

От Самарской области амбассадором проекта "Центры компетенций" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" стала студентка Самарского государственного социально-педагогического университета Вероника Некрылова.

С первых месяцев учебы в вузе девушка активно включилась в студенческую жизнь. Ее первым серьезным опытом стало участие в Международном конгрессе студенческой молодежи "Интердиалог. Истоки" в Минске. В тот же год Вероника успела заявить о себе на многих престижных площадках: она стала победителем X Международного конкурса эссе "Моя профессия — педагог", неоднократно выступала на научных конференциях с международным участием, является дипломантом всероссийских и международных конкурсов. Особую гордость у Вероники вызывают победа в открытом чемпионате по гибким навыкам "Soft Skills Арена" и успешное участие в соревнованиях по управленческим поединкам.

Когда Вероника узнала о проекте "Центры компетенций" Президентской платформы "Россия — страна возможностей", она решила пройти диагностику надпрофессиональных навыков. Результаты помогли ей по-новому взглянуть на свой потенциал: девушка не только увидела свои сильные стороны — коммуникацию, лидерские задатки, — но и получила четкое понимание, какие компетенции стоит развивать дальше. Именно это, по ее словам, укрепило желание стать амбассадором проекта и помогать другим студентам.

"Каждое из событий давало мне возможность развивать как профессиональные, так и гибкие навыки. А диагностика в Центре компетенций стала для меня точкой опоры: я наконец увидела свой потенциал со стороны и поняла, куда двигаться. Я узнала много нового, обрела ценные знакомства и стала намного увереннее. Самым важным открытием для меня стало понимание: я способна проявлять инициативу и побеждать там, где раньше боялась даже пробовать. Уверена, это лишь начало моего пути", — сказала амбассадор проекта "Центры компетенций" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Вероника Некрылова.

В этом году молодые люди смогут выбрать одно из трех ключевых направлений работы амбассадорской программы "Центров компетенций", каждое из которых открывает свою траекторию развития:

"Голос проекта" — официальные спикеры на форумах, конференциях и партнерских мероприятиях. Они транслируют ценности Президентской платформы "Россия — страна возможностей", выступают перед абитуриентами и студентами, формируют вокруг "Центров компетенций" экспертное и доверительное поле, привлекают новых участников.

"Мастер событий" — эта роль для тех, кому интересно создавать мероприятия с нуля. Мастер событий организует встречи, воркшопы, карьерные и досуговые мероприятия, отвечает за логистику и координацию. Кроме того, он занимается грантовой деятельностью, привлекая ресурсы для развития проектных событий.

"Лицо в сети" — амбассадор, создающий визуальный и текстовый контент. Он помогает в ведении социальных сетей "Центров компетенций". Его задача — повышать узнаваемость проекта в интернет-пространстве, привлекать молодежь через современные форматы и делать диагностику "гибких навыков" популярной в студенческой среде.

"За активную амбассадорскую деятельность студенты, как и в прошлом году, смогут получать баллы программы развития "Другое Дело", которые можно обменивать на призы. Исходя из количества набранных баллов амбассадоры Центров компетенций попадают в рейтинг, лидеры которого могут претендовать на более ценные вознаграждения, такие как поездки по стране и участие в крупных событиях федерального масштаба в качестве спикеров и экспертов", — сказала эксперт проекта "Центры компетенций" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" по работе с амбассадорами Виктория Королева.

Участников программы ждет насыщенная траектория роста: им предстоит брать на себя управленческие роли, помогать в запуске новых инициатив и выстраивать рабочие связи с командами по всей России, участвовать в выездных поездках, включаться в организацию ключевых событий проекта и работать на всероссийских площадках. Одно из главных поощрений, которое ожидает самых активных амбассадоров, — участие в образовательном форуме "Бирюса" в Красноярском крае с 23 по 27 июля, а также в окружном слете амбассадоров, который пройдет в Тюменской области осенью 2026 года.

Отметим, что взаимодействие с проектом "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" позволит самым активным амбассадорам в числе первых получать персональные рекомендации, доступ к обучающим курсам для уверенного старта в профессии и приглашения на стажировки на основе их профиля. Это превращает диагностику "гибких навыков" из простого тестирования в полноценный трек личностного и карьерного роста.