В Нефтегорске молодой местный житель осужден за угрозу убийством

Суд вынес приговор 21‑летнему парню, его признали виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел в мае 2026 года. Студент техникума отдыхал в сквере с друзьями, где компания распивала спиртные напитки. Мимо проходил 37‑летний мужчина, с которым у парня из‑за пустяка завязалась ссора. Конфликт не закончился на месте: юноша догнал мужчину возле подъезда его дома, затеял драку и в пылу потасовки пригрозил ему убийством.

В ходе судебного разбирательства подсудимый не стал отрицать вину: он признал ее, выразил раскаяние и извинился перед потерпевшим.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 100 часов обязательных работ.