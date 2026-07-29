Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП в Тольятти

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Во вторник, 28 июля, в Центральном районе Тольятти автомобиль ГАЗ 3009A1 столкнулся с мотоциклом Motoland Apex 125 под управлением 15-летнего водителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области