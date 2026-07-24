Несовершеннолетний водитель разбился на мотоцикле в Сызранском районе

В четверг, 23 июля, в Сызранском районе в ДТП погиб 15-летний подросток, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Трагедия произошла примерно в 18:00. Юноша ехал по лесополосе из Октябрьска в сторону Сызрани. В какой‑то момент он не смог удержать контроль над транспортным средством и врезался в дерево. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью: парень скончался еще до того, как на место прибыла скорая помощь.
Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося и подтверждают личность погибшего.
Госавтоинспекция вновь обращает внимание на правила безопасности при эксплуатации мототранспорта:
- Чтобы управлять мотоциклом с объемом двигателя от 125 куб. см, нужно достичь 18 лет и иметь права категории "А".
- Для легких мотоциклов (50–125 куб. см) достаточно прав категории "А1" и возраста от 16 лет.
- Мотоцикл или легкий мотоцикл должен быть зарегистрирован (иметь госномер), а у водителя должны быть полис ОСАГО, свидетельство о регистрации и защитный шлем, надетый и застегнутый. Также рекомендуется использовать специальную экипировку.
- Скутерами и мопедами (до 50 куб. см) можно управлять с 16 лет — при наличии прав категории "М" либо любой другой категории. Водитель обязан соблюдать ПДД и ездить в застегнутом шлеме.
Родителям советуют внимательно следить за тем, где находятся дети, и не допускать, чтобы те управляли мототехникой или ездили на ней с пассажирами до 16 лет либо без соответствующего водительского удостоверения. Приобретать детям мотоциклы или скутеры стоит только после получения ими прав, а также обязательно обеспечить их шлемом и защитной экипировкой — это может спасти жизнь и здоровье в экстренной ситуации.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!