В Кинельском районе не поделили дорогу подростки на самокате и мопеде

Во вторник, 14 июля, в 14:40 в Кинельском районе столкнулись мопед и электросамокат, которыми управляли 11-летний и 15-летний подростки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В Госавтоинспекции сообщили, что 15-летний водитель мопеда Darex двигался со стороны ул. Кооперативной в направлении ул. Специалистов. В пути он неверно выбрал скорость и столкнулся с электросамокатом Kugoo Max Speed под управлением 11-летнего водителя, двигавшегося со стороны ул. Специалистов.

В ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения, самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.