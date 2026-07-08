В Красноярском районе 14-летняя мотоциклистка без прав попала в ДТП

Во вторник, 7 июля, в 19:35 на ул. Заводской, 13 в пос. Новосемейкино Красноярского района в ДТП попала 14-летняя девушка, управляющая мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, не имеющая водительского удостоверения 14-летняя девушка, управляя без средств мотозащиты не зарегистрированным в установленном порядке мотоциклом Motoland, двигалась со стороны ул. Школьной в сторону ул. Горной. В пути она нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и съехала на обочину, а затем влетела в дерево. С места ДТП бригада скорой медицинской помощи доставила подростка в больницу, где ей после осмотра рекомендовано амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!