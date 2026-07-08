В Красноярском районе 14-летняя мотоциклистка без прав попала в ДТП

Во вторник, 7 июля, в 19:35 на ул. Заводской, 13 в пос. Новосемейкино Красноярского района в ДТП попала 14-летняя девушка, управляющая мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, не имеющая водительского удостоверения 14-летняя девушка, управляя без средств мотозащиты не зарегистрированным в установленном порядке мотоциклом Motoland, двигалась со стороны ул. Школьной в сторону ул. Горной. В пути она нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и съехала на обочину, а затем влетела в дерево. С места ДТП бригада скорой медицинской помощи доставила подростка в больницу, где ей после осмотра рекомендовано амбулаторное лечение.