Две иномарки столкнулись на встречке в Волжском районе

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В воскресенье, 28 июня, в 8:20 на 5 км автодороги "Обводная Самара - Нур ‑ Спиридоновка" произошла авария из‑за выезда на встречную полосу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области