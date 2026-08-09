В Жигулевске Chevrolet Niva сбила шедшую по переходу девочку-подростка

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В субботу, 8 августа, в Жигулевске под колеса автомобиля Chevrolet Niva попала 15-летняя девочка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области