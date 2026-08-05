В Промышленном районе подросток на самокате сбил 4-летнего ребенка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 августа, в Промышленном районе Самары в 20:10 16-летний водитель электросамоката, двигаясь вдоль ул. 22 Партсъезда со стороны Московского шоссе в направлении ул. Стара-Загора, в районе дома № 166 наехал на 4-летнего пешехода.