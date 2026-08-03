В Сызрани водитель на Granta сбил пешехода

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В воскресенье, 2 августа, в Сызрани 69-летний водитель автомобиля LADA Granta, следовавший по ул. Фридриха Энгельса около дома № 35 «А», сбил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области