В Чапаевске врезались УАЗ и Lada, есть пострадавшие

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В понедельник, 27 июля, произошло ДТП в поселке Безенчук с участием двух отечественных автомобилей, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"