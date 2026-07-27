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Экономика и бизнес

"Северсталь Сеть" признана Лучшей сбытовой сетью России

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Северсталь Сеть" возглавила рейтинг сбытовых сетей металлургических компаний России по итогам I полугодия 2026 года по версии специализированного журнала "Металлоснабжение и сбыт". Исследование основано на анкетах покупателей металлопродукции, оценках экспертов и комплексном анализе бизнеса, включая объемы поставок, уровень сервиса и надежность исполнения договорных обязательств.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь Сеть"

Победа в рейтинге подтвердила эффективность обновленной стратегии компании, направленной на повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.

Клиенты получают металл там, где он нужен: в своем регионе без рисков простоев из-за логистики — благодаря разветвленной федеральной сети складов от Калининграда до Южно-Сахалинска. Складской сортамент формируется с учетом локального спроса, что позволяет оперативно иметь в наличии металлопрокат под конкретные задачи без длительного ожидания. А для бесперебойного снабжения масштабных проектов "Северсталь Сеть" контролирует всю цепочку поставок, гарантируя стабильные отгрузки продукции и ее соответствие установленным стандартам качества.

Снимая с бизнеса необходимость координировать множество поставщиков, компания обеспечивает комлектуемость поставок в рамках одного заказа и единого договора.

Для получения металлопроката в срок и в необходимом размере доступны услуги сервисных металлоцентров, которые осуществляют резку металла под размер и предлагают вариативность упаковки и доставки.

Ускорить и упростить рутинные операции позволяют цифровые сервисы и интернет-магазин "Северсталь Сети", где можно быстро, бесконтактно и в пару кликов оформить заказ, проверить наличие металла на ближайших складах и оформить заказ в удобное время.

Клиенты малого и среднего бизнеса также получили возможность повышать маржинальность и снижать себестоимость проектов за счёт возможности работы с экспертами Центра "Северсталь Инжиниринг". Подбор материалов и технологий, консультационная помощь, разработка продукции с улучшенными свойствами и многое другое, что ранее было доступно только крупным корпоративным заказчикам "Северстали", теперь стало частью комплексного предложения "Северсталь Сети" для СМБ.

"Высокая оценка клиентов и экспертов подтверждает, что мы на верном пути. Мы перестроили свою работу, чтобы стать партнером, который не просто поставляет металл. Наша задача — закрывать потребности заказчика на всех этапах и обеспечивать гарантированную реализацию проекта: в установленные сроки, в рамках утверждённого бюджета и с соблюдением требуемых стандартов качества, чтобы бизнес наших клиентов становился еще сильнее и конкурентоспособнее", — отметил директор "Северсталь Сети" Виктор Романовский.

"Северсталь Сеть" — партнер в мире металлопроката, сочетающий возможности федеральной сети с экспертизой производителя для повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса.

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2025 году было произведено 10,8 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK, канал в MAX, канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

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