Мэрия Самары взыскала с "ТерНИИгражданпроекта" 85 млн рублей

ГАУ Самарской области "ТерНИИгражданпроект" придется вернуть 85,4 млн руб., полученных за разработку проекта сети дождевой канализации с очистными сооружениями в пос. Управленческий. Такое решение по иску департамента городского хозяйства и экологии Самары вынес 11-й арбитражный апелляционный суд.

Как следует из материалов дела, контракт между департаментом и "ТерНИИгражданпроектом" был заключен в декабре 2022 года. Через год департамент получил проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий. Однако в апреле 2024 г. ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" выдало отрицательное заключение, отразив в нем более 220 замечаний.

Институт обещал направить скорректированный проект на экспертизу до 31 июля 2024 года. Затем срок был продлен до 3 марта 2025 года. В итоге 31 марта департамент направил в "ТеррНИИгражданпрект" претензионное письмо о возврате в бюджет полученных по контракту средств. Поскольку возвращены они не были, ведомство обратилось в Арбитражный суд Самарской области.

В апреле 2026 г. арбитраж отказался удовлетворить иск. Суд сослался на то, что "истец не представил убедительных доказательств невозможности использования результата выполненных работ, а также невозможности устранения выявленных недостатков".

Однако 23 июля 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил, полностью удовлетворив исковые требования. Апелляционная инстанция посчитала, что институт передал департаменту некачественный результат работ, не имеющий потребительской ценности и не удовлетворяющий условиям муниципального заказа.