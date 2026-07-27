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Экономика и бизнес

Мэрия Самары взыскала с "ТерНИИгражданпроекта" 85 млн рублей

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГАУ Самарской области "ТерНИИгражданпроект" придется вернуть 85,4 млн руб., полученных за разработку проекта сети дождевой канализации с очистными сооружениями в пос. Управленческий. Такое решение по иску департамента городского хозяйства и экологии Самары вынес 11-й арбитражный апелляционный суд.

Как следует из материалов дела, контракт между департаментом и "ТерНИИгражданпроектом" был заключен в декабре 2022 года. Через год департамент получил проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий. Однако в апреле 2024 г. ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" выдало отрицательное заключение, отразив в нем более 220 замечаний.

Институт обещал направить скорректированный проект на экспертизу до 31 июля 2024 года. Затем срок был продлен до 3 марта 2025 года. В итоге 31 марта департамент направил в "ТеррНИИгражданпрект" претензионное письмо о возврате в бюджет полученных по контракту средств. Поскольку возвращены они не были, ведомство обратилось в Арбитражный суд Самарской области.

В апреле 2026 г. арбитраж отказался удовлетворить иск. Суд сослался на то, что "истец не представил убедительных доказательств невозможности использования результата выполненных работ, а также невозможности устранения выявленных недостатков".

Однако 23 июля 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил, полностью удовлетворив исковые требования. Апелляционная инстанция посчитала, что институт передал департаменту некачественный результат работ, не имеющий потребительской ценности и не удовлетворяющий условиям муниципального заказа.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

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