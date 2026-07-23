Инвестиции резидентов ОЭЗ "Тольятти" в первом квартале 2026 года превысили 4,5 млрд рублей

Резиденты особой экономической зоны "Тольятти" продолжают наращивать темпы реализации инвестиционных проектов, демонстрируя устойчивую положительную динамику ключевых показателей.
По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, за январь — март 2026 года объем вложений резидентов в развитие своих проектов составил более 4,5 млрд рублей, что почти вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года (2,7 млрд рублей). Общий объем вложений инвесторов в свои проекты за годы функционирования площадки достиг 68,3 млрд рублей.
Значительно увеличились и показатели занятости: за первый квартал текущего года создано 969 новых рабочих мест. В первые три месяца 2025 года резиденты создали 685 рабочих мест. Всего на предприятиях ОЭЗ создано 6 535 рабочих мест для жителей региона.
Объем налоговых, таможенных и иных платежей в консолидированный бюджет РФ за первый квартал 2026 года составил 2,2 млрд рублей, а нарастающим итогом с начала работы ОЭЗ — 19,9 млрд рублей.
"Мы активно развиваем ОЭЗ "Тольятти", тем самым повышая инвестиционную привлекательность Самарской области. В настоящее время мы создаем третью очередь ОЭЗ. Запланирован запуск уникальных для нашей страны производств", — подчеркивал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По итогам 2025 года ОЭЗ "Тольятти" подтвердила статус одной из самых эффективных особых экономических зон России, достигнув 93% результативности за годы работы. Соответствующий рейтинг ежегодно составляют в Минэкономразвития России.
Площадка также входит в пятерку самых клиентоориентированных инвестиционных площадок страны, занимая 4 место в рейтинге аналитического центра "Эксперт". Кроме того, управляющая компания ОЭЗ занимает 5 место по вкладу в экономику страны и 2 место по вкладу в экономику региона присутствия, входя в топ-15 экономически эффективных управляющих компаний.
Сегодня на территории ОЭЗ "Тольятти" свои проекты реализуют 45 резидентов, из них 24 завода уже функционируют. Площадка обладает широким инфраструктурных сервисов, включая готовые земельные участки с подведенными коммуникациями, возможность строительства производственных корпусов по запросу инвесторов, развитую транспортную инфраструктуру, в том числе, возможность отгрузки продукции по железной дороге.
"ОЭЗ "Тольятти" сегодня является флагманской инвестиционной площадкой Самарской области. Рост инвестиций и количества рабочих мест в первом квартале подтверждает высокую востребованность тех преференциальных режимов и сервисов, которые мы предлагаем бизнесу. Комплекс доступных льгот позволяет резидентам экономить до 30% капитальных затрат на строительство и значительно сокращать сроки запуска новых производств", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.
Работа по дальнейшему развитию инфраструктуры площадки продолжается, что позволяет создавать лучшие условия для ведения бизнеса и укреплять конкурентоспособность региона на инвестиционной арене. Динамичное развитие ОЭЗ "Тольятти" отвечает задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...