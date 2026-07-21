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Экономика и бизнес

Авито: десять регионов-лидеров формируют 75% рынка креативных услуг

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом полугодии 2026 года 75% объема сделок в сфере креативных услуг на Авито приходится на 10 регионов-лидеров: Москва с Московской областью (31,3%), Санкт-Петербург с Ленобластью (13,2%) и Краснодарский край (7,4%). В пул региональных лидеров вошли: Татарстан (4,8%), Ростовская (4,2%) и Свердловская (3,7%) области, Башкортостан, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области (от 2,6% до 2,4%). Авито при поддержке Единого центра креативной экономики представила на Российской креативной неделе практический обзор "Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация".

Важнейшим трендом стало появление на карте страны новых точек роста: Сахалинской области,
ЯНАО, Республики Саха (Якутия), Камчатского края и Амурской области. Здесь систематическая потребность в креативных сервисах только начинает формироваться, демонстрируя скачкообразную динамику. Местный бизнес активно выходит в онлайн, развивает брендинг и обновляет визуальные коммуникации, однако предложение пока не успевает за растущей потребностью из-за дефицита профильных специалистов.

"Электронные площадки стирают географические границы и дают возможность напрямую общаться с клиентом, легко тестируя новые идеи. Благодаря этому формируется новое поколение микропредпринимателей, которые работают легально, платят налоги и делают рынок более прозрачным. Успешные кейсы показывают, что такая цифровая инфраструктура помогает превращать разовые заказы в устойчивый бизнес, создавая условия для роста всей креативной экономики" — говорит Александр Куроптев, старший директор "Авито Услуг".

В обзоре рассматриваются креативные сервисы двух направлений: цифровые (вебдизайн, копирайт, мультимедийные сервисы) и "экономика впечатлений" (исполнительские искусства, событийная индустрия). В цифровом секторе актуально распространение аутсорсинга и, как следствие, проектного управления работой творческих групп. По данным Авито Услуг, в первом полугодии 2026 г. активных исполнителей в этом секторе стало на 22,5% больше. В секторе "экономики впечатлений" важным фактором роста спроса становится существенно возросший интерес потребителей к персонализированным решениям: авторским сценариям, оригинальным интерактивным элементам, способностям исполнителей создавать для клиента уникальный эмоциональный опыт. По данным Авито Услуг, количество активных исполнителей в этом секторе за первое полугодие выросло на 10,5%.

"Сегодня креативная экономика растет опережающими темпами — в четыре раза быстрее традиционных секторов в целом. По уровню дохода креативная деятельность уверенно конкурирует с профессиями других отраслей. Средний доход занятых в креативных индустриях составил около 132 тыс. рублей в месяц — примерно на 38% выше среднероссийского уровня. Творческая профессия перестает быть компромиссом между призванием и заработком и становится источником конкурентного, а порой и опережающего рынок дохода", — отмечает, комментируя материалы обзора, Марина Монгуш, президент АНО "Креативная экономика".

С полной версией практического обзора "Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация" можно ознакомиться по ссылке.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

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