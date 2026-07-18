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Экономика и бизнес

УФАС четырежды включило "Розу мира" в реестр недобросовестных поставщиков

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление федеральной антимонопольной службы по Самарской области включило АО "Роза мира" в реестр недобросовестных поставщиков по четырем контрактам на поставку автомобильного топлива на общую сумму более 3,9 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Между АО "Роза мира" и четырьмя заказчиками — МП г. о. Самара "Самарский метрополитен", ГКУ СО "УМФЦ", ГБУЗ СО "СГП № 1" и ГБУЗ СО "СГП № 6" — были заключены контракты на поставку бензина и дизельного топлива. По результатам рассмотрения обращений заказчиков комиссия Самарского УФАС установила, что поставщик с 20 июня 2026 г. приостановил отпуск топлива по пластиковым картам. Заказчики неоднократно не могли получить топливо на АЗС поставщика, кассиры отказывали в обслуживании карт. При этом физическим лицам топливо отпускалось.

Заказчики в одностороннем порядке отказались от исполнения контрактов. Все четыре контракта признаны расторгнутыми с 7 июля.

Доводы поставщика о форс-мажорных обстоятельствах в связи с ситуацией на рынке нефтепродуктов комиссия отклонила, указав, что предпринимательские риски не являются обстоятельствами непреодолимой силы.

Комиссия усмотрела признаки недобросовестного поведения и постановила включить сведения об АО "Роза мира" в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года по каждому из четырех контрактов.

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Последние комментарии

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

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