УФАС четырежды включило "Розу мира" в реестр недобросовестных поставщиков

Управление федеральной антимонопольной службы по Самарской области включило АО "Роза мира" в реестр недобросовестных поставщиков по четырем контрактам на поставку автомобильного топлива на общую сумму более 3,9 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Между АО "Роза мира" и четырьмя заказчиками — МП г. о. Самара "Самарский метрополитен", ГКУ СО "УМФЦ", ГБУЗ СО "СГП № 1" и ГБУЗ СО "СГП № 6" — были заключены контракты на поставку бензина и дизельного топлива. По результатам рассмотрения обращений заказчиков комиссия Самарского УФАС установила, что поставщик с 20 июня 2026 г. приостановил отпуск топлива по пластиковым картам. Заказчики неоднократно не могли получить топливо на АЗС поставщика, кассиры отказывали в обслуживании карт. При этом физическим лицам топливо отпускалось.

Заказчики в одностороннем порядке отказались от исполнения контрактов. Все четыре контракта признаны расторгнутыми с 7 июля.

Доводы поставщика о форс-мажорных обстоятельствах в связи с ситуацией на рынке нефтепродуктов комиссия отклонила, указав, что предпринимательские риски не являются обстоятельствами непреодолимой силы.

Комиссия усмотрела признаки недобросовестного поведения и постановила включить сведения об АО "Роза мира" в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года по каждому из четырех контрактов.