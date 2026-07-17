Авито: 30% молодёжи в ПФО видят в подработке полноценный старт карьеры

Сегодня 65% штатных сотрудников компаний уже имеют опыт подработки по своей специальности или планируют его получить: 25% респондентов подрабатывают сейчас, 26% делали это раньше, а еще 14% собираются начать в будущем. Эксперты Авито Рекламы и Авито Подработки провели исследование среди более чем 10 тыс. россиян и выяснили, как жители ПФО относятся к подработке по специальности на старте карьеры.

Главным результатом подработки жители ПФО называют дополнительный доход — об этом сообщили 49% опрошенных. Кроме того, четверть респондентов (25%) отмечают, что подработка позволяет получить практический опыт по специальности, 23% — повысить уверенность в собственных навыках, а 21% — получить первый опыт работы и легче войти в профессию. Еще 17% считают, что подработка помогает лучше понять выбранное карьерное направление. На этом фоне показатель тех, кто не увидел существенного эффекта от подработки, оказался минимальным — всего 3%.

Что именно дала вам подработка на старте карьеры? Доля респондентов Дополнительный доход 49% Практический опыт по специальности 25% Повышение уверенности в своих навыках 23% Первый опыт работы (вход в профессию) 21% Понимание своей профессии и карьерного направления 17% Расширение круга профессиональных контактов 13% Возможность перейти на постоянную работу 11%

В среднем участники исследования оценили комфортный дополнительный доход от подработки на старте карьеры в 46 570 руб/мес. При этом чаще всего (51%) респонденты называли диапазон от 20 000 до 40 000 руб/мес, еще 29% — от 40 000 до 60 000 руб/мес, а 11% хотели бы получать от 60 000 до 80 000 руб/мес.

"Подработка на старте карьеры воспринимается не только как источник дохода, но и как возможность получить профессиональный опыт и развить навыки. Молодые специалисты чаще видят в ней способ войти в профессию: среди россиян 18–24 лет 30% называют подработку полноценным началом карьеры. Для более старших возрастных групп важнее накопление практических компетенций: среди респондентов 55–64 лет 23% — повышение уверенности в своих навыках. Так, со временем подработка воспринимается меньше как точка входа в профессию и больше как инструмент профессионального укрепления", — комментирует Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка".

Исследование также показало, что онлайн-реклама играет заметную роль при выборе предложений о подработке. Так, 72% жителей ПФО с опытом подработки по специальности или планирующих его получить отмечают, что рекламные предложения в той или иной степени влияют на их выбор. Для 17% реклама является одним из ключевых факторов при принятии решения, 29% обращают внимание на нее, но окончательный выбор делают по другим параметрам вакансии, а 26% иногда учитывают рекламные предложения.

Среди каналов, где пользователи чаще всего замечают релевантную рекламу предложений о подработке, более трети респондентов назвали сайты объявлений и маркетплейсы (36%). Поисковые системы отметили 34%, а 32% опрошенных получают информацию из рекомендаций друзей, коллег и родственников.

"На старте карьеры люди, как правило, рассматривают сразу несколько вариантов занятости и активно сравнивают предложения. В такой ситуации реклама становится одним из инструментов навигации: она помогает быстрее узнать о доступных возможностях, оценить условия подработки и выбрать наиболее подходящий вариант. Для работодателей это означает, что важно не только размещать вакансии, но и выстраивать понятную коммуникацию, которая помогает соискателям принять решение", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.