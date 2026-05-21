Авито Работа представила новый инструмент для эффективного найма

Авито Работа запустила новый аналитический инструмент "Мониторинг рынка труда", благодаря которому работодатели в режиме онлайн могут узнать свежие тренды и динамику в отраслях и профессиях. Инструмент в режиме реального времени помогает анализировать три основных показателя рынка труда, каждый из которых раскрывает ряд параметров в отрасли или профессии, а также позволяет объективно оценивать общую картину и эффективно реагировать на изменения.
Первый блок — "Спрос и предложение на рынке труда". "Мониторинг" позволяет быстро проанализировать ситуацию с точки зрения соотношения количества вакансий и соискателей в той или иной профессии, представленной на платформе, или по всем вакансиям сразу. Сервис включает ключевые показатели: активность работодателей, активность соискателей и индекс конкуренции по стране в целом и по конкретному региону.
Индекс конкуренции на рынке труда покажет, сколько соискателей приходится на одного работодателя. Чем ниже значение, тем сложнее привлечь кандидатов, и тем важнее пересмотреть условия: зарплату, график работы, описание вакансии. Чем выше индекс — тем больше выбор у работодателя.
Второй блок — "Заработная плата". Сервис визуализирует динамику зарплатных предложений и позволяет отслеживать изменения в разных сценариях — например, в периоды усиленной конкуренции за кандидатов или роста спроса на отдельные профессии. Отдельное внимание в инструменте уделено распределению зарплат: помимо медианных значений пользователи видят нижний и верхний квартили, между которыми формируется диапазон, отражающий половину всех зарплат на рынке. Это позволяет точнее ориентироваться в рыночном диапазоне и корректировать предложения.
Особенностью "Мониторинга" является возможность анализировать зарплатные предложения в разрезе наиболее популярных графиков работы, что помогает учитывать специфику конкретных вакансий и точнее настраивать условия под ожидания кандидатов.
Инструмент также предоставляет аналитику по регионам и отдельным городам, включая не только крупнейшие, но и менее масштабные рынки при наличии достаточного объема данных. Это позволяет работодателям учитывать локальные особенности и более точно планировать наем.
Раздел "Обстановка на рынке по группам профессий" дает обзор структуры отрасли по профессиям. При этом группы профессий распределены по двум категориям: "Офисные и другие" и "Рабочие, линейные, такси и транспорт".
"Мониторинг рынка труда" помогает работодателям принимать решения, опираясь на фактические данные по рынку — от уровня конкуренции до распределения зарплатных предложений. В инструменте доступна детализация по городам и профессиям, а также зарплатные диапазоны от нижнего до верхнего квартиля, по одному или двум популярным графикам, что дает более точное понимание рыночных ориентиров. Это позволяет гибко настраивать условия вакансий и быстрее находить кандидатов в разных сегментах", — комментирует Антон Уваров, управляющий директор Авито Работы.
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?