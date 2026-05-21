Мужчина и женщина погибли в горящем доме в селе Самарской области

В четверг, 21 мая, днем в п. Нижнеозерецкий Приволжского района Самарской области на ул. Центральной произошел пожар со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Самарской области.
Огнеборцами было установлено, что на площади 80 кв. м горел частный дом. В тушении пожара участвовали 12 человек, четыре единицы техники.
При пожаре погибли мужчина и женщина.
На данный момент ведется разборка и проливка конструкций.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !