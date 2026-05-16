В Тольятти пожар с летней беседки перекинулся на жилой дом

В пятницу, 15 мая, в 22:41 на ул. Морской в Центральном районе Тольятти загорелась летняя беседка. Пламя перешло на крышу двухэтажного многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
В целях безопасности подразделения МЧС России эвакуировали из дома 6 человек.
"Для ликвидации возгорания были задействованы одна магистральная линия, четыре ствола "Б" и четыре звена газодымозащитной службы. К 00:01 16 мая пожар был полностью потушен. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров", — отмечается в сообщении.
В МЧС отметили, что обошлось без пострадавших. Причину возгорания предстоит установить дознавателю МЧС России совместно с экспертом испытательно-пожарной лаборатории.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !