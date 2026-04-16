В селе Самарской области вспыхнул дом и автомобили

В среду, 16 апреля, в 04:57 в с. Муханово Кинель-Черкасского района случился крупный пожар, сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Самарской области.
Огонь охватил частный дом, надворные постройки и перекинулся на два припаркованных автомобиля — Toyota и Lada Kalina. Площадь возгорания достигла 100 кв. м.
Открытое горение удалось ликвидировать в 05:48. В операции были задействованы 15 сотрудников, 4 пожарные машины, 2 звена газодымозащитной службы и 4 ствола «Б».
Пострадавших нет. Специалисты выясняют причины произошедшего.
Последние комментарии
