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К владельцам iPhone вернулась бесконтактная оплата и бонусы

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владельцы iPhone в России долгое время оставались без удобной бесконтактной оплаты смартфоном — после ухода Apple Pay в 2022 году им приходилось возвращаться к пластику или использовать стикеры. Однако к 2026 году рынок не только восстановился (четверть всего розничного оборота уже проходит бесконтактно), но и начал предлагать решения с дополнительной финансовой выгодой. Ключевой анонс Петербургского международного экономического форума в этом году — запуск банком ВТБ сервиса оплаты для iPhone на базе технологии "Волна" от НСПК и привязка к нему привычного рублевого кешбэка становится главным драйвером перехода на новый тип платежей.

Технически "Волна" отличается от классического Apple Pay: она использует не NFC-чип, а протокол Bluetooth Low Energy. Это позволяет проводить транзакции без доступа к интернету и на небольшом расстоянии от терминала, что полностью снимает зависимость от аппаратных ограничений iOS. Клиенту достаточно один раз привязать карту "Мир" в мобильном приложении банка, а на кассе — просто включить Bluetooth, открыть сервис и подтвердить операцию. Деньги списываются напрямую с привязанной карты, а каждая покупка автоматически участвует в программе лояльности.

"Бесконтактная оплата занимает уже четверть рынка платежей и имеет огромный потенциал для развития. Это простой способ для миллионов россиян", — подчеркнул старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Выгоду от внедрения получает не только розничные клиенты ВТБ и Почта банка, но и бизнес. Как отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ, зона покрытия Bluetooth позволяет принимать оплату без физического контакта смартфона с терминалом. Это ускоряет обслуживание в кассовой зоне и упрощает логистику расположения оборудования в торговых точках. Банк уже оснастил часть своей эквайринговой сети поддержкой BLE-сценария и планирует масштабировать число таких терминалов.

Таким образом, рынок переходит к новому этапу: технология, создававшаяся как импортозамещение ушедших Pay-сервисов, превращается в самостоятельный инструмент маркетинга и лояльности. Оплата смартфоном теперь не просто возвращает утраченное удобство, но и приносит прямой доход — что окончательно стирает разницу между "до" и "после" ухода западных платежных систем.

Гид потребителя

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