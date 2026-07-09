Сбербанк отчитался о результатах работы за первое полугодие 2026 года

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка рассказал о результатах работы ПАО "Сбербанк" за 6 месяцев 2026 года.

Чистая прибыль Банка увеличилась на 20,4% год к году, достигнув 995,3 млрд рублей при рентабельности капитала 23,0%.

В июне совокупный кредитный портфель вырос на 0,6% в реальном выражении за счет повышенного спроса на льготную ипотеку по госпрограммам на фоне ожидаемых изменений её условий, в результате розничный кредитный портфель увеличился на 1,6% и достиг 19,8 трлн рублей. Средства физических лиц прибавили 0,7% в реальном выражении, составив 34,2 трлн рублей.

Сбер представил новую флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra, в основе которой лежит собственная архитектура с технологией линейного внимания. Обновлённая нейросеть способна автономно писать и выполнять код, а также взаимодействовать с внешними сервисами. На базе модели разработчики могут создавать ИИ-агентов, автоматизируя всё более сложные процессы. Новое поколение GigaChat расширяет возможности агентных систем и ускоряет их внедрение, что повышает операционную эффективность — ключевой приоритет нашего развития. По итогам первого полугодия 2026 года отношение операционных расходов к доходам Банка улучшилось до 25,7%.

Ключевым событием этого месяца стало проведение годового общего собрания акционеров и утверждение рекордных дивидендов по итогам 2025 года в размере 850,2 млрд рублей или 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, выплата которых пройдет в августе.