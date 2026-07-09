16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбербанк отчитался о результатах работы за первое полугодие 2026 года Сбер: почти 40% предпринимателей МСБ считают свой бизнес семейным ВТБ: в первом полугодии рынок автокредитов вырос более чем на 40% ВТБ: выдачи "семейной" ипотеки в Самарской области в июне выросли более чем на треть Сбер в Поволжье увеличил поддержку АПК во время сезонных полевых работ

Банки Финансы

Сбербанк отчитался о результатах работы за первое полугодие 2026 года

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка рассказал о результатах работы ПАО "Сбербанк" за 6 месяцев 2026 года.

Чистая прибыль Банка увеличилась на 20,4% год к году, достигнув 995,3 млрд рублей при рентабельности капитала 23,0%.

В июне совокупный кредитный портфель вырос на 0,6% в реальном выражении за счет повышенного спроса на льготную ипотеку по госпрограммам на фоне ожидаемых изменений её условий, в результате розничный кредитный портфель увеличился на 1,6% и достиг 19,8 трлн рублей. Средства физических лиц прибавили 0,7% в реальном выражении, составив 34,2 трлн рублей.

Сбер представил новую флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra, в основе которой лежит собственная архитектура с технологией линейного внимания. Обновлённая нейросеть способна автономно писать и выполнять код, а также взаимодействовать с внешними сервисами. На базе модели разработчики могут создавать ИИ-агентов, автоматизируя всё более сложные процессы. Новое поколение GigaChat расширяет возможности агентных систем и ускоряет их внедрение, что повышает операционную эффективность — ключевой приоритет нашего развития. По итогам первого полугодия 2026 года отношение операционных расходов к доходам Банка улучшилось до 25,7%.

Ключевым событием этого месяца стало проведение годового общего собрания акционеров и утверждение рекордных дивидендов по итогам 2025 года в размере 850,2 млрд рублей или 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, выплата которых пройдет в августе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2