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Число участников ПДС в России превысило 12 миллионов человек

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа долгосрочных сбережений демонстрирует устойчивый рост: по данным Банка России, к середине 2026 года число ее участников превысило 12 млн человек, а общий объём привлечённых средств достиг 938 млрд рублей. Для сравнения: ещё в марте 2026 года показатели составляли 10,3 млн участников и 791,7 млрд рублей.

Одним из ключевых драйверов роста является механизм государственного софинансирования: при взносе от 2 000 рублей в год государство доплачивает до 36 000 рублей. Дополнительным стимулом также становится возможность получить налоговый вычет и инвестиционный доход. Как отметил генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов, доверие к ПДС растёт: средний размер взноса в фонде сейчас составляет 86,7 тыс. рублей — за год показатель увеличился на 20%. Фонд также фиксирует рост числа клиентов, получающих господдержку по ПДС: во втором полугодии 2026 года софинансирование получат около 1 млн участников программы — это на 60% больше, чем годом ранее. Объём господдержки для них составит 27 млрд рублей, что на 73,5% выше уровня прошлого года.

С начала 2026 года договоры с НПФ ВТБ заключили свыше 300 тысяч человек; общее число клиентов фонда, формирующих долгосрочные сбережения, превысило 1,6 млн, а объём средств на их счетах достиг 164 млрд рублей. Эксперты также отмечают, что участники ПДС активно переводят на свои счета пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования — это ещё один значимый фактор прироста средств в рамках программы.

Напомним, участие в ПДС доступно гражданам России в возрасте от 18 лет. Открыть счет можно в негосударственном пенсионном фонде, гарантии государства распространяются на сбережения до 2,8 млн рублей. Накопления формируются из взносов участника программы, софинансирования государства, налогового вычета и инвестиционного дохода пенсионного фонда.

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