В амбулатории Кинель‑Черкасского района провели ремонт

Косметический ремонт завершился в амбулатории с. Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области. Работы в медучреждении провели в соответствии с задачами нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в районной администрации.

В рамках ремонта здание, введенное в эксплуатацию в 2014 г., заметно преобразилось. Специалисты полностью обновили фасад — свежая краска придала амбулатории опрятный вид. Важные изменения произошли и внутри: в двух процедурных кабинетах и в кабинете врача-невролога уложили новое износостойкое напольное покрытие.

"Подобное обновление — часть постоянной работы по улучшению условий медучреждений района, — отмечает главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Дмитрий Прибытков. — Комфортная обстановка важна как для выздоровления пациентов, так и для ежедневного труда медперсонала".

Главная цель нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 г. планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 г. — до 81 года.