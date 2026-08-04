В СамГМУ разрабатывают АПК для нейрореабилитации и тренировки рабочей памяти

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России разрабатывают аппаратно-программный комплекс (АПК) для нейрореабилитации и тренировки рабочей памяти на основе мультимодальных n-back задач.
В нем впервые реализован режим тройных n-back задач, когда используются одновременно тактильные, звуковые и визуальные стимулы. Этот проект команды аспиранта третьего года обучения кафедры физиологии СамГМУ Арсения Виденина вошел в число победителей всероссийского конкурса "Студенческий стартап", который проводится по инициативе Минобрнауки РФ.
Рабочая память — важнейшая когнитивная система мозга, тесно связанная с процессами внимания и мышления, пояснил Арсений Виденин. При многих нейродегенеративных заболеваниях в первую очередь страдает именно функция рабочей памяти. Кроме того, тренировка рабочей памяти актуальна и для здоровых людей, чтобы улучшить когнитивные функции.
"Методика n-back задач обладает научно доказанным эффектом на рабочую память и мышление, она применяется для профилактики и замедления прогрессирования нейродегенеративных заболеваний, — рассказал ученый. — Суть n-back задач в том, что пациенту представляется набор определенных образов (визуальных, звуковых). По ходу решения задачи человек должен определять, совпадает ли предъявляемый в данный момент стимул со стимулом, который он видел или слышал N позиций назад. В нашем АПК будет реализован режим тройных n-back задач, когда одновременно применяются визуальные, звуковые и тактильные стимулы. Тактильная модальность обладает особым значением для мозга, что может применяться как для тренировки памяти, так и в нейрореабилитации".
Как пояснил Арсений Виденин, визуальные стимулы могут быть представлены буквами, изображениями животных, продуктов питания, геометрических фигур. Звуковые стимулы — звуками различных языков, звуками животных, нотами. Тактильные стимулы представлены вибрацией в одной из восьми точек тактильного модуля, к которому пациент прикладывает ладонь левой руки.
Разработка АПК ведется под руководством заведующего лабораторией нейроинтерфейсов и нейротехнологий НИИ нейронаук СамГМУ, д. м. н., профессора Василия Пятина. В 2025 году при поддержке Фонда содействия инновациям по программе "Умник-электроника" был создан и протестирован экспериментальный образец, получен патент на полезную модель, зарегистрирована программа для ЭВМ, а также подана заявка на изобретение — способ тренировки рабочей памяти. В этом году при поддержке гранта конкурса "Студенческий стартап" опытный образец АПК будет доработан до финальной версии.
"В университете созданы комплексные условия для вовлечения молодежи в науку и создание новых разработок, — подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — В вузе формирована инновационная инфраструктура полного цикла по принципу от "идеи в серию", успешно работают собственные научно-исследовательские институты и научно-образовательные центры. Первые шаги в науке обучающимся помогает делать Студенческое научное общество. Кроме того, в СамГМУ реализуются акселерационные программы "МедАП" и "МедАП.Про". Создание подобной экосистемы позволяет поддерживать перспективные проекты, предоставляя возможности реализации молодым ученым".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас