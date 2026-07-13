Сызранскую больницу оснастили вторым МРТ

В Сызранской больнице введен в эксплуатацию второй аппарат МРТ, сообщил губернатор самарской области Вячеслав Федорищев. Теперь в Сызранской центральной городской и районной больнице оба томографа работают одновременно, что позволяет распределять нагрузку и повышать доступность исследований для жителей.
По словам главы региона, новый томограф укомплектован усиленной градиентной системой, благодаря которой сканирование внутренних органов и мягких тканей получается с более высокой детализацией. В программное обеспечение аппарата заложены протоколы для большинства видов МР-диагностики, включая исследования с контрастным усилением. Обследования будут проводиться как взрослым, так и маленьким пациентам.
"Потребность в такого вида диагностике в городе стабильно высока. Только за прошлый год на старом аппарате выполнено 3020 исследований, с января по июнь 2026 г. — уже 1788. На новом аппарате запланировано порядка 1500 исследований до конца текущего года, — уточнил Вячеслав Федорищев. -Приобретение и установка МРТ осуществлены в рамках региональной госпрограммы "Развитие здравоохранения в Самарской области".
Губернатор напомнил, что недавно новый аппарат МРТ был введен в эксплуатацию в Новокуйбышевской больнице.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас