Сызранскую больницу оснастили вторым МРТ

В Сызранской больнице введен в эксплуатацию второй аппарат МРТ, сообщил губернатор самарской области Вячеслав Федорищев. Теперь в Сызранской центральной городской и районной больнице оба томографа работают одновременно, что позволяет распределять нагрузку и повышать доступность исследований для жителей.

По словам главы региона, новый томограф укомплектован усиленной градиентной системой, благодаря которой сканирование внутренних органов и мягких тканей получается с более высокой детализацией. В программное обеспечение аппарата заложены протоколы для большинства видов МР-диагностики, включая исследования с контрастным усилением. Обследования будут проводиться как взрослым, так и маленьким пациентам.

"Потребность в такого вида диагностике в городе стабильно высока. Только за прошлый год на старом аппарате выполнено 3020 исследований, с января по июнь 2026 г. — уже 1788. На новом аппарате запланировано порядка 1500 исследований до конца текущего года, — уточнил Вячеслав Федорищев. -Приобретение и установка МРТ осуществлены в рамках региональной госпрограммы "Развитие здравоохранения в Самарской области".

Губернатор напомнил, что недавно новый аппарат МРТ был введен в эксплуатацию в Новокуйбышевской больнице.