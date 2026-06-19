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Здравоохранение Общество

В Самаре возложили цветы к памятнику медицинским работникам

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне Дня медицинского работника в Самаре прошла церемония возложения цветов к памятнику "Наследие и наставничество", на котором располагаются пять фигур медиков разных поколений: земский врач, военный врач Великой Отечественной войны, врач времен пандемии коронавирусной инфекции, медицинская сестра и студент-медик. Все они словно собрались вместе, чтобы принять верное решение и спасти чьи-то жизни.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Эта скульптурная композиция была открыта три года назад, в сквере Мира на Московском шоссе, напротив Клиник Самарского государственного медицинского университета.

На постаменте есть еще одна деталь: раскрытая книга. Здесь же отпечаток руки выдающегося врача и ученого - председателя Самарской губернской думы, академика Российской академии наук, лауреата Государственной премии РФ, четырежды лауреата премии Правительства РФ, Почетного гражданина Самарской области и города Самара, почетного ректора Самарского государственного медицинского университета Геннадия Котельникова.

По традиции, у памятника собрались руководители медицинских учреждений региона, ветераны здравоохранения, студенты и учащиеся медицинских учебных заведений.

Открывая мероприятие, Геннадий Котельников подчеркнул: "В отрасли здравоохранения региона трудится свыше 65 тысяч человек - врачи, медицинские сестры, младший медперсонал, обеспечивающие сотрудники. Все они каждодневно решают задачи сохранения здоровья людей, направляют свои силы, знания и умения на улучшение медицинской помощи населению. Хочу сказать, что медицинские работники - это особые люди, которые каждый день, без праздников и выходных, помогают людям восстанавливать здоровье, ведут большую профилактическую работу. В зоне специальной военной операции наши медики 24/7 спасают жизни наших защитников. Я хочу выразить глубокую благодарность всем медикам губернии за неустанный и самоотверженный труд, за сохраненное здоровье и спасенные жизни людей!"

Председатель губернской думы особо подчеркнул, что развитие отрасли здравоохранения в регионе идет под личным контролем губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Только за два последних года в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" возведено более 100 объектов здравоохранения - ФАПы, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории, приобретено почти 300 автомобилей неотложной помощи, закуплено около 4500 единиц медоборудования.

Самарской губернской думой принят и реализуется широкий блок регионального законодательства в сфере здравоохранения, ежегодно увеличивается финансирование отрасли из областного бюджета.

"Доброй традицией стало чествование молодых специалистов вместе с их наставниками. Это символ единства и преемственности. Врачи старшего поколения передают свой бесценный опыт ученикам, учат их этой сложной профессии. Врач ежедневно находится на передовой. Сегодня наши ребята участвуют в специальной военной операции, ежеминутно спасая сотни жизней. И в мирное время врачи, стоя за операционным столом, тоже спасают людей. Такое единение укрепляет дух молодых специалистов, помогает им осознать, насколько ценна каждая человеческая жизнь и как важна их профессия", - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В церемонии возложения цветов также приняли участие председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова, ректор Самарского  государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Александр Колсанов, председатель Самарской областной организации профсоюзов работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Вероника Пятикоп и другие почетные гости.

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