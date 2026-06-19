В Самаре возложили цветы к памятнику медицинским работникам

Накануне Дня медицинского работника в Самаре прошла церемония возложения цветов к памятнику "Наследие и наставничество", на котором располагаются пять фигур медиков разных поколений: земский врач, военный врач Великой Отечественной войны, врач времен пандемии коронавирусной инфекции, медицинская сестра и студент-медик. Все они словно собрались вместе, чтобы принять верное решение и спасти чьи-то жизни.
Эта скульптурная композиция была открыта три года назад, в сквере Мира на Московском шоссе, напротив Клиник Самарского государственного медицинского университета.
На постаменте есть еще одна деталь: раскрытая книга. Здесь же отпечаток руки выдающегося врача и ученого - председателя Самарской губернской думы, академика Российской академии наук, лауреата Государственной премии РФ, четырежды лауреата премии Правительства РФ, Почетного гражданина Самарской области и города Самара, почетного ректора Самарского государственного медицинского университета Геннадия Котельникова.
По традиции, у памятника собрались руководители медицинских учреждений региона, ветераны здравоохранения, студенты и учащиеся медицинских учебных заведений.
Открывая мероприятие, Геннадий Котельников подчеркнул: "В отрасли здравоохранения региона трудится свыше 65 тысяч человек - врачи, медицинские сестры, младший медперсонал, обеспечивающие сотрудники. Все они каждодневно решают задачи сохранения здоровья людей, направляют свои силы, знания и умения на улучшение медицинской помощи населению. Хочу сказать, что медицинские работники - это особые люди, которые каждый день, без праздников и выходных, помогают людям восстанавливать здоровье, ведут большую профилактическую работу. В зоне специальной военной операции наши медики 24/7 спасают жизни наших защитников. Я хочу выразить глубокую благодарность всем медикам губернии за неустанный и самоотверженный труд, за сохраненное здоровье и спасенные жизни людей!"
Председатель губернской думы особо подчеркнул, что развитие отрасли здравоохранения в регионе идет под личным контролем губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Только за два последних года в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" возведено более 100 объектов здравоохранения - ФАПы, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории, приобретено почти 300 автомобилей неотложной помощи, закуплено около 4500 единиц медоборудования.
Самарской губернской думой принят и реализуется широкий блок регионального законодательства в сфере здравоохранения, ежегодно увеличивается финансирование отрасли из областного бюджета.
"Доброй традицией стало чествование молодых специалистов вместе с их наставниками. Это символ единства и преемственности. Врачи старшего поколения передают свой бесценный опыт ученикам, учат их этой сложной профессии. Врач ежедневно находится на передовой. Сегодня наши ребята участвуют в специальной военной операции, ежеминутно спасая сотни жизней. И в мирное время врачи, стоя за операционным столом, тоже спасают людей. Такое единение укрепляет дух молодых специалистов, помогает им осознать, насколько ценна каждая человеческая жизнь и как важна их профессия", - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
В церемонии возложения цветов также приняли участие председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова, ректор Самарского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Александр Колсанов, председатель Самарской областной организации профсоюзов работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Вероника Пятикоп и другие почетные гости.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас