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В Самаре на оперативном совещании обсудили капитальный ремонт объектов культуры

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, в ходе которого обсудили капитальный ремонт объектов культуры Самарской области.

Фото: Светлана Осьмачкина

"Сегодня отношение к учреждениям культуры меняется. Это уже не просто сеть зданий, которую необходимо содержать и периодически ремонтировать. Это часть той среды, в которой живут семьи, растут дети, формируется отношение к своей территории, ее истории и культуре.

Поэтому здесь важно смотреть на результат работы шире: не только в каком состоянии объект и когда закончится ремонт, но и что меняется для людей после его открытия", - уточнил глава региона.

С докладом выступила министр культуры Самарской области Ирина Калягина. Она сообщила, что в 2026 году капитальный ремонт ведется на десяти муниципальных объектах культуры: шесть - в рамках национального проекта "Семья", четыре - региональной программы "Культурные люди". Общий объем финансирования - 420,57 млн рублей, кассовое исполнение - 43%. В текущем году планируется завершить восемь объектов, еще два - в 2027 году.

Дополнительно 113,9 млн рублей предусмотрено на ремонт государственных учреждений культуры. Приоритетные объекты - Мраморный зал Самарского областного художественного музея и концертный зал Самарской государственной филармонии.

"Министерство считает важным обеспечить комплексный подход к организации и ведению социокультурной деятельности. Поэтому в зданиях, которые капитально отремонтированы, мы создаем культурные локации, наполненные новыми смыслами. Это модельные библиотеки, современные музейно-выставочные пространства, детские филармонии и виртуальные концертные залы, креативные мини-кластеры и школы креативных индустрий", - подчеркнула Ирина Калягина.

Отдельно обсудили ремонт детской библиотеки №3 в Самаре. Капитальный ремонт двухэтажного помещения стартовал весной 2025 года, выполнено 75% всех запланированных работ. Из городского бюджета дополнительно направлено 15,8 млн рублей на отделочные работы. Капремонт, как сообщил глава города Самара Иван Носков, планируется завершить до 1 ноября.

Глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что выявлять необходимость дополнительных работ уже в ходе ремонта, корректировать объемы работ, итоговую стоимость или срывать сроки завершения работ недопустимо.

"Подготовка проектной документации, экспертиза - если вы в ручном режиме не будете сопровождать эти процессы в рамках вашего хозяйствования, мы будем с вами попадать в эти ситуации опять. Только наказывать за них в полном смысле этого слова и правоохранительная система, и я лично будем очень строго. Потому что это бюджет, который сейчас в целом сбалансирован, каждая копейка, которую мы выделяем, должна расходоваться эффективно. Прошу всех обратить внимание и не забывать это", - подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона поручил сформировать рейтинг объектов культуры, которые в первую очередь требуют капитального ремонта с простыми и понятными критериями (такими, как техническое состояние, востребованность, охват жителей, обеспеченность территории культурной инфраструктурой, готовность проектной документации), и на этой основе представить очередность модернизации объектов на следующие годы. Эту работу министерство культуры будет проводить совместно с министерством финансов Самарской области и с главами муниципалитетов.

Кроме того, Вячеслав Федорищев поручил усилить взаимодействие министерства культуры с министерством туризма региона, а также подумать над расширением региональной программы "Культурные люди".

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