Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон провели встречу с руководителями промышленных предприятий Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО "НОВАТЭК" Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области, таких как АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара"; ЗАО "Самарский завод "КВОиТ"; АО "Самарский завод электромонтажных изделий"; АО "ТЯЖМАШ"; ООО "НПП КуйбышевТелеком-Метрология", "Самарский резервуарный завод"; ГК "Акрон Холдинг" и ПАО "ОДК-Кузнецов".
"Как председателю комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", для меня принципиально важно, чтобы Самарская область была передовым и крупнейшим промышленным центром России, который обладает колоссальным кадровым, научным и технологическим потенциалом. Вопросам развития промышленности, импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета — самое пристальное и серьезное внимание", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
На встрече обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания "НОВАТЭК".
"Мы не будем останавливаться, будем работать и инвестировать, будем для вас заказчиками, — сказал Леонид Михельсон, обращаясь к участникам совещания. — Надо заниматься импортозамещением, изобретать новое, но оно обязательно должно быть экономически целесообразным. Очень важно быть конкурентоспособными".
Губернатор Вячеслав Федорищев поблагодарил Леонида Михельсона за постоянное внимание к Самарской области.
"Инвестиции у нас не останавливаются. Наоборот, мы видим по этому году рост в абсолютном выражении, причем инвестируют разные отрасли экономики. Мы нарастили наши возможности Фонда развития промышленности, чтобы помогать кооператорам здесь. Да, это не такой большой объем, как федеральный Фонд развития промышленности, но это то плечо, которое мы подставляем. Кроме того, продолжаем активно развивать в Новокуйбышевске, в Тольятти, в Сызрани особые территории, сами строим инфраструктуру с тем, чтобы бизнес заезжал в готовые площадки. Сегодня хотел сказать спасибо всем предприятиям, которые здесь присутствуют, потому что все они абсолютно системные, технологичные, порядочные: применяют новые подходы с соблюдением традиций, системно выполняют заказы", — добавил глава региона.
Также во встрече приняли участие депутат Государственной Думы Леонид Симановский и Герой России Денис Портнягин.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит