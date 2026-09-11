Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Всероссийского фестиваля "Ленточка Доблести"

В пятницу, 11 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Всероссийского фестиваля творчества участников СВО "Ленточка Доблести". Фестиваль проводится в регионе третий год, в этом году — на площадке торгового центра "Амбар". Организатором выступает холдинг "Глобал Вижн" и АНО "Вольга" — организация, которая реализует социальные и благотворительные проекты в поддержку военнослужащих и их семей, помогает формировать и доставлять гуманитарные грузы тем, кто находится "за ленточкой". Проект реализуется при поддержке правительства Самарской области.

Событие объединяет участников специальной военной операции, ветеранов и волонтеров, которым важно сохранять память о подвигах защитников Отечества и привлекать к этому широкую аудиторию, укрепляя преданность России, уважение к ее истории.

Творчество помогает сохранить историческую правду, передать ее молодому поколению, поддержать семьи участников СВО. В 2026 году на участие в фестивале поступило более 50 заявок из разных регионов России. По итогам отбора были выбраны 12 участников, которые представят свои работы на фестивале. Помимо традиционных номинаций — музыкальные произведения и поэзия, в этом году впервые была введена номинация "короткометражные фильмы".

Глава региона поприветствовал участников и гостей фестиваля, отметив, что он формирует новый этап традиции: "Это правильно, потому что все, что здесь сейчас происходит, — замечательный пример, когда уже в гражданской жизни ответственные люди, которые знают цену слову, знают, что такое защищать с оружием в руках свою страну, продолжают делать искреннее патриотичное доброе дело. Мы все это очень ценим и поддерживаем. Уверен, что здесь будет много ярких событий. Конечно, все наши мысли — с нашими ребятами, победа будет за нами, будет скоро, мы это знаем".

Руководитель региональной общественной организации "Ветераны специальной военной операции Самарской области" Андрей Колотовкин поблагодарил организаторов фестиваля и отметил инициативу, родившуюся именно в Самарской области: "Очень рад и горд присутствовать на очередном фестивале "Ленточка". Уверен, что она будет продолжаться. И хочу обратить внимание: наша самарская земля первая начала этот фестиваль. Спасибо организаторам и губернатору Вячеславу Андреевичу Федорищеву за поддержку".

По его словам, жанр солдатской песни — особый. "В музыке, в песнях — та правда, которую не всегда расскажешь словами, она идет от души, от сердца. Мы очень поддерживаем фестиваль", — добавил он.

С приветственными словами также обратились митрополит Самарский и Новокуйбышевский, управляющий Самарской епархией Русской православной церкви Феодосий, президент холдинга ООО "Глобал Вижн Холдинг" Геннадий Сурков и вице-президент холдинга, руководитель проекта АНО "Вольга", член Общественной палаты Самарской области Ольга Суркова.

Вячеслав Федорищев также осмотрел экспозицию музея "Исповедь передовой", который открылся в ТЦ "Амбар", пообщался с первыми посетителями и ветеранами СВО. Это культурное пространство, посвященное событиям СВО и сохранению памяти о героях нашего времени. В экспозиции представлены элементы военной техники и БПЛА, экипировка, личные вещи бойцов, детские письма и другие экспонаты с большой историей. Экскурсии здесь будут проводить сами участники СВО, которые расскажут о событиях от первого лица. Оба проекта имеют большую значимость для патриотического воспитания.

Как рассказал помощник губернатора Самарской области, член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, выпускник первого потока "Школы героев" Максим Меделяев, идея создания музея возникла в конце 2023 года, когда ветераны СВО начали патриотическую работу с молодежью в школах.

"У нас была небольшая коллекция всего, что здесь видите, сейчас уже огромная собралась. И в ходе общения с Ольгой Ивановной Сурковой, которая нам очень сильно помогала в доставке гуманитарных грузов, мы подумали о том, что было бы неплохо открыть такой музей — не передвижной, а полноценное пространство для подрастающего поколения. Нас поддержали, и мы стали огромными партиями доставлять трофейные экспонаты, — пояснил он. — Все, что здесь находится, использовали наши участники СВО на разных направлениях, начиная от освобождения Курской области и заканчивая Мелитополем, Мариуполем, Покровским направлением. То есть здесь целая история, это все — "живые" экспонаты".