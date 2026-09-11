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Работа и Кадры Общество

Эксперты Авито Работа на Персонал Экспо рассказали об инструментах, ускоряющих найм

МОСКВА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках деловой программы HR-форума "Персонал Экспо", прошедшего в Москве, Авито Работа провела конференцию "Цена найма: данные, инструменты, решения". Эксперты платформы представили новое исследование вахтового метода работы, обсудили, как данные и автоматизация помогают бизнесу привлекать персонал быстрее и эффективнее, а также, что изменит закон о платформенной экономике в работе с временным персоналом.

Ключевые выводы исследования вахтового метода работы представила руководитель аналитического центра Авито Работы Кристина Костина. По ее словам, вахта перестаёт быть обособленным форматом трудовой деятельности: 43% работающих россиян открыты к такому режиму работы. При этом 17% из них уже имеют опыт вахты, а 26% рассматривают возможность такой работы.

Рассмотрение конвертируется в отклики, которые видно на Авито Работе: почти каждый пятый соискатель платформы (более 2 млн человек) в 2026 г. контактировал по вахтовым вакансиям.

Вахта интересует не только обладателей рабочих специальностей. Такой формат рассматривают 36% работников складов, 37% работников кухни и 31% IT-специалистов.

Меняется и подход работодателей к вахтовикам. Компании улучшают условия найма — большинство вакансий уже включают проживание и питание. Их доля продолжает расти. Сейчас 79% вахтовых вакансий предлагают проживание, 70% — питание. Компенсация проезда, хотя и растёт самыми быстрыми темпами (на 11 п. п. за 2 года), пока предлагается не во всех вакансиях (37%), что даёт возможность работодателям выделиться среди конкурентов. Также 18% вахтовых вакансий предлагают медстраховку — чаще, чем в среднем по вакансиям с другими графиками работы.

"По данным Авито Работы, 75% кандидатов, которые откликались на вахтовые вакансии, также откликались и на другие графики работы. Это значит, что соискатели не делят вахту и другие форматы на разные категории — они выбирают удобный график под текущие задачи. Для соискателей сегодня на первый план выходит не только зарплата, но и прозрачность условий. Чем она выше, тем увереннее кандидаты принимают решение о выходе на вахту. При этом 23% респондентов в числе основных барьеров к работе вахтой назвали опасения, что реальные условия окажутся не такими, как обещали — оплата, график, работа, жильё. Остальные 77% не выбрали этот фактор в качестве одного из трёх главных препятствий", — прокомментировала Кристина Костина.

О том, как автоматизация помогает выстраивать бесшовный путь кандидата — от первого отклика до выхода на работу, — рассказали менеджер по развитию ключевых клиентов HRMOST (в периметре Авито Работы) Наталья Лебедева и менеджер HR-tech проектов ОТП-Банка Анастасия Савельева. 
Так, рутинные коммуникации берут на себя чат-боты. За чет этого  сокращается время реакции и повышается конверсия на всех этапах воронки.

Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авито Подработки Влад Твердохлеб рассказал, как бизнесу легально и прозрачно привлекать временных исполнителей после вступления в силу закона о платформенной экономике.

"Авито Подработка полностью соответствует новым требованиям и помогает заказчикам уверенно работать в правовом поле", — подчеркнул он.

Эксперт представил в качестве примера кейс "Дикси", где внедрение платформенной занятости позволило сократить время закрытия смен и снизить нагрузку на штатных сотрудников.

Центральным событием конференции стала панельная дискуссия "Себе дороже: без чего наём в 2026 году превращается в неокупаемый проект". В ней приняли участие эксперты из Азбуки вкуса, Самоката, Дикси и правительства Москвы. Спикеры обсудили пользу ИИ в подборе, разницу стратегий найма в Москве и регионах и зоны ответственности за HR-бренд.

Участники сошлись во мнении, что автоматизация максимально эффективна только в связке с качественными данными и пониманием целевой аудитории. Также была отмечена необходимость учитывать региональную специфику — то, что работает в Москве, требует серьёзной адаптации в других локациях.

"Узнаваемость бренда и доверие напрямую влияют на скорость и качество найма. В 2025 году мы сократили средний срок закрытия вакансии с 29 до 25 дней, а доля найма из "теплого" трафика превысила 70%. Бренд работодателя стал инструментом, который соединяет кадровые задачи и реальный опыт сотрудников", — отметила Полина Логинова, руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы.

"На конференции мы собрали HR-лидеров, чтобы обсудить практические задачи: как снизить стоимость найма и при этом не потерять в качестве. По данным Авито Работы, компании, которые внедряют автоматизацию и используют гибкие форматы занятости, закрывают вакансии в среднем на 30% быстрее. Мы увидели, что бизнес уже переходит от интуитивных решений к данным. Дискуссия с крупнейшими игроками рынка подтвердила: единого рецепта нет, но есть общее правило — автоматизация, гибкие форматы и прозрачность позволяют нанимать быстрее и эффективнее", — резюмировала Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы.

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