С 15 по 17 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет выставка "Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания". Экспозиция раскрывает подробности трех уникальных операций российской армии, которые не укладываются в привычные рамки военной тактики.

В марте 2025 г. в ходе операций "Поток-1", "Поток-2" и "Поток-3" бойцы СВО освободили три населенных пункта: Авдеевку и Дзержинск (Торецк) в Донецкой Народной Республике и Суджу в Курской области.

Российские военнослужащие использовали подземные трубы для скрытного прохода в тыл противника. Более 800 бойцов преодолели 15 километров в условиях полной темноты, нехватки еды и воздуха.

Тяжелейшей операцией стала "Поток-3", где солдатам пришлось пробираться по трубе диаметром всего 140 сантиметров. При этом сильнее всего рисковали "первопроходцы", разведывательная рота. Боец с позывным "Дозор" едва не погиб от взрыва газа, товарищи вытащили его из трубопровода. Получил ожог 67% поверхности тела, 37 из них — глубокий ожог. Провел месяц в коме на аппарате ИВЛ, перенес 92 операции и восстанавливался в течение года.

"Для выполнения таких задач надо Родину любить. И знать, для чего и куда мы идем", — рассказал заместитель командира роты разведывательно-штурмовой бригады "Ветеран", боец с позывным "Дозор".

В результате операции "Поток" освободить занятые врагом города удалось гораздо меньшими потерями личного состава, чем в случае открытого штурма. Героизм российских бойцов в этих тяжелейших условиях представители вооруженных сил уже называют подвигом и рассчитывают, что эти события войдут в учебники истории.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин также отметил, что операция "Поток" потрясла весь мир, и подчеркнул, что "личный пример героев специальной военной операции поможет молодым людям разобраться в жизни и сделать правильный выбор".

Выставка "Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания" предлагает гостям фотографии и артефакты, привезенные бригадой "Ветераны". Каждый экспонат связан с реальными историями военнослужащих, раскрывает их личные судьбы и боевой путь. В рамках выставки участники героической операции проведут экскурсии для школьников и студентов.