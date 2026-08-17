Музей-галерея "Заварка" — победитель премии "Жить вместе"

Специальный проект к выставке "Здесь осталось детство", которая проходила в музее-галерее "Заварка" с 30 апреля по 10 октября 2025 года, стал победителем премии "Жить вместе" в номинации "Память" — "за создание пространства, где личные воспоминания людей становятся частью культурной памяти". Церемония проходила 16 августа 2026 года в Москве.

Выставка воссоздавала образ уплотненного Куйбышева в годы Великой Отечественной войны, была местом памяти участников событий и в первую очередь основывалась на рассказах тех, кто в этот период был еще ребенком. Их чувства, настроения, эмоции, представления о событиях на фронте и в тылу давали возможность узнать, из чего складывалась детская повседневность города, как дети пытались сохранить детство и как в одночасье становились взрослыми. Экспозиция строилась на воспоминаниях жителей бывшего дома Маштакова, а также домов на близлежащих улицах. Истории были представлены в виде семейных фотоархивов, видео- и аудиоинтервью.

"В ноябре 2024 года мы начали подготовку к выставке "Здесь осталось детство". Собранные устные свидетельства, артефакты и предметы, хранящие время, позволили не только переосмыслить понятие документа, репрезентовать историю, но и подумать о формировании системы работы с памятью, — говорит команда "Заварки". — Воспоминаний оказалось так много, что не хватит ни одного пространства, чтобы их представить. Поэтому мы решили сделать отдельную электронную базу, которую будем пополнять и дальше, сохраняя устные свидетельства".

Познакомиться с проектом можно по ссылке.

Учредителем премии является Благотворительный фонд "Жить вместе", который развивает социальную координацию, поддерживает региональные сообщества, восстанавливает культурные и национальные традиции. Они помогают тем, кто формирует локальные сообщества, восстанавливает культурные традиции и сохраняет наследие, чтобы пространство вокруг становилось лучше. Проекты победителей направлены на решение общественно значимых задач.

Слоган команды "Заварки": "Ваша история — это наша история". Поэтому проект-победитель — не временная тема, а систематическая работа сотрудников с вопросами сохранения памяти. Например, в начале июля в музее-галерее открылась выставка "Чувства (о) Дома" (6+), которая собрана из воспоминаний и историй жителей Ленинского района Самары. Посетить экспозицию можно до 12 марта 2027 года.