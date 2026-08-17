Музей-галерея "Заварка" — победитель премии "Жить вместе"

Специальный проект к выставке "Здесь осталось детство", которая проходила в музее-галерее "Заварка" с 30 апреля по 10 октября 2025 года, стал победителем премии "Жить вместе" в номинации "Память" — "за создание пространства, где личные воспоминания людей становятся частью культурной памяти". Церемония проходила 16 августа 2026 года в Москве.
Выставка воссоздавала образ уплотненного Куйбышева в годы Великой Отечественной войны, была местом памяти участников событий и в первую очередь основывалась на рассказах тех, кто в этот период был еще ребенком. Их чувства, настроения, эмоции, представления о событиях на фронте и в тылу давали возможность узнать, из чего складывалась детская повседневность города, как дети пытались сохранить детство и как в одночасье становились взрослыми. Экспозиция строилась на воспоминаниях жителей бывшего дома Маштакова, а также домов на близлежащих улицах. Истории были представлены в виде семейных фотоархивов, видео- и аудиоинтервью.
"В ноябре 2024 года мы начали подготовку к выставке "Здесь осталось детство". Собранные устные свидетельства, артефакты и предметы, хранящие время, позволили не только переосмыслить понятие документа, репрезентовать историю, но и подумать о формировании системы работы с памятью, — говорит команда "Заварки". — Воспоминаний оказалось так много, что не хватит ни одного пространства, чтобы их представить. Поэтому мы решили сделать отдельную электронную базу, которую будем пополнять и дальше, сохраняя устные свидетельства".
Познакомиться с проектом можно по ссылке.
Учредителем премии является Благотворительный фонд "Жить вместе", который развивает социальную координацию, поддерживает региональные сообщества, восстанавливает культурные и национальные традиции. Они помогают тем, кто формирует локальные сообщества, восстанавливает культурные традиции и сохраняет наследие, чтобы пространство вокруг становилось лучше. Проекты победителей направлены на решение общественно значимых задач.
Слоган команды "Заварки": "Ваша история — это наша история". Поэтому проект-победитель — не временная тема, а систематическая работа сотрудников с вопросами сохранения памяти. Например, в начале июля в музее-галерее открылась выставка "Чувства (о) Дома" (6+), которая собрана из воспоминаний и историй жителей Ленинского района Самары. Посетить экспозицию можно до 12 марта 2027 года.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!