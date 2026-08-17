16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Музей-галерея "Заварка" — победитель премии "Жить вместе" В Самаре пройдёт фестиваль "ЗИМфест. Формула интерьера" Музей-галерея "Заварка" приглашает на кураторскую экскурсию по выставке "Чувства (о) Дома" Музей Эльдара Рязанова проведет экскурсию по своей выставке и расскажет о звездах кинематографа в Самаре В Москве открыли фотовыставку о Самаре и Самарской области

Музеи и выставки Культура

Музей-галерея "Заварка" — победитель премии "Жить вместе"

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специальный проект к выставке "Здесь осталось детство", которая проходила в музее-галерее "Заварка" с 30 апреля по 10 октября 2025 года, стал победителем премии "Жить вместе" в номинации "Память" — "за создание пространства, где личные воспоминания людей становятся частью культурной памяти". Церемония проходила 16 августа 2026 года в Москве.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Выставка воссоздавала образ уплотненного Куйбышева в годы Великой Отечественной войны, была местом памяти участников событий и в первую очередь основывалась на рассказах тех, кто в этот период был еще ребенком. Их чувства, настроения, эмоции, представления о событиях на фронте и в тылу давали возможность узнать, из чего складывалась детская повседневность города, как дети пытались сохранить детство и как в одночасье становились взрослыми. Экспозиция строилась на воспоминаниях жителей бывшего дома Маштакова, а также домов на близлежащих улицах. Истории были представлены в виде семейных фотоархивов, видео- и аудиоинтервью.

"В ноябре 2024 года мы начали подготовку к выставке "Здесь осталось детство". Собранные устные свидетельства, артефакты и предметы, хранящие время, позволили не только переосмыслить понятие документа, репрезентовать историю, но и подумать о формировании системы работы с памятью, — говорит команда "Заварки". — Воспоминаний оказалось так много, что не хватит ни одного пространства, чтобы их представить. Поэтому мы решили сделать отдельную электронную базу, которую будем пополнять и дальше, сохраняя устные свидетельства".

Познакомиться с проектом можно по ссылке.

Учредителем премии является Благотворительный фонд "Жить вместе", который развивает социальную координацию, поддерживает региональные сообщества, восстанавливает культурные и национальные традиции. Они помогают тем, кто формирует локальные сообщества, восстанавливает культурные традиции и сохраняет наследие, чтобы пространство вокруг становилось лучше. Проекты победителей направлены на решение общественно значимых задач.

Слоган команды "Заварки": "Ваша история — это наша история". Поэтому проект-победитель — не временная тема, а систематическая работа сотрудников с вопросами сохранения памяти. Например, в начале июля в музее-галерее открылась выставка "Чувства (о) Дома" (6+), которая собрана из воспоминаний и историй жителей Ленинского района Самары. Посетить экспозицию можно до 12 марта 2027 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Фото на сайте

Армия розовых туфель и черепа: показываем выставку "ПОЛНЫЙ СЮР!"

Армия розовых туфель и черепа: показываем выставку "ПОЛНЫЙ СЮР!"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6