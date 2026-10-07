В Сызрани задержан подозреваемый в истязании детей в детском лагере

Следователем следственного отдела г. Сызрани СУ СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, фигурант, работая летом 2026 г. воспитателем в детском оздоровительном лагере в Сызрани, неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним.
"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области", - уточнили в ведомстве.
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а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц