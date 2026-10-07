В Сызрани задержан подозреваемый в истязании детей в детском лагере

Следователем следственного отдела г. Сызрани СУ СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, фигурант, работая летом 2026 г. воспитателем в детском оздоровительном лагере в Сызрани, неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним.

"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области", - уточнили в ведомстве.