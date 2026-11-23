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19 ноября спасатели Центра гражданской защиты городского округа Тольятти извлекли из реки Волги тело погибшего мужчины, об этом сообщили в понедельник, 23 ноября, в Управлении МЧС по Самарской области.