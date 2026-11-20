В ночь на 17 ноября в Промышленном районе Самары загорелся пятиэтажный дом на ул. Стара‑Загора, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Самарской области.
Огонь вспыхнул в квартире на 4‑м этаже, где горели домашние вещи. Площадь возгорания достигла 8 кв. м. Из‑за сильного задымления жильцы не могли выбраться самостоятельно.
Огнеборцы эвакуировали 11 человек, из них 9 были спасены. В том числе с 5‑го этажа вынесли троих детей (среди них младенец) и маломобильную женщину, еще шестерым помогли покинуть здание с помощью спасательных устройств.
Пострадала 65‑летняя хозяйка квартиры.
Предварительная причина ЧП — аварийный режим работы телевизора.
На месте работали подразделения 9, 5 и 4 ПСЧ, а также Специальная пожарно‑спасательная часть.
МЧС России предупреждает:
- Не оставляй ТВ включённым без присмотра — особенно на ночь. Отключай от сети, а не только пультом.
- Не накрывай телевизор и не ставь вплотную к стене — ему нужно охлаждение.
- Следи за шнуром и вилкой: потемнение, трещины, запах гари — повод отключить и вызвать мастера.
- Старые ТВ (старше 10–15 лет) чаще становятся причиной пожара — при сбоях их лучше заменить.
Если ТВ загорелся:
- Обесточь прибор (выдерните вилку или выключи автомат).
- Позвони по номеру 101 или 112.
- Накрой плотной тканью или используй огнетушитель. Не заливай водой, пока прибор подключён к сети!
- Если огонь не удаётся потушить — срочно покинь помещение, предупреди соседей.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !