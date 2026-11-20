В ночь на 17 ноября в Промышленном районе Самары загорелся пятиэтажный дом на ул. Стара‑Загора, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Самарской области.

Огонь вспыхнул в квартире на 4‑м этаже, где горели домашние вещи. Площадь возгорания достигла 8 кв. м. Из‑за сильного задымления жильцы не могли выбраться самостоятельно.

Огнеборцы эвакуировали 11 человек, из них 9 были спасены. В том числе с 5‑го этажа вынесли троих детей (среди них младенец) и маломобильную женщину, еще шестерым помогли покинуть здание с помощью спасательных устройств.

Пострадала 65‑летняя хозяйка квартиры.

Предварительная причина ЧП — аварийный режим работы телевизора.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

На месте работали подразделения 9, 5 и 4 ПСЧ, а также Специальная пожарно‑спасательная часть.

МЧС России предупреждает:

Не оставляй ТВ включённым без присмотра — особенно на ночь. Отключай от сети, а не только пультом.

Не накрывай телевизор и не ставь вплотную к стене — ему нужно охлаждение.

Следи за шнуром и вилкой: потемнение, трещины, запах гари — повод отключить и вызвать мастера.

Старые ТВ (старше 10–15 лет) чаще становятся причиной пожара — при сбоях их лучше заменить.

Если ТВ загорелся: