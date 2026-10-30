Из-за пожара на ул. Республиканской в Самаре эвакуировали 6 человек

В четверг, 29 октября, на ул. Республиканской в Кировском районе Самары загорелись щитки в подъезде с 4 по 8 этажи.
Пламя охватило площадь в 7 кв. метров. Отмечается, что были эвакуированы 6 человек.
В четверг, 29 октября, на ул. Республиканской в Кировском районе Самары загорелись щитки в подъезде с 4 по 8 этажи.
Пламя охватило площадь в 7 кв. метров. Отмечается, что были эвакуированы 6 человек.
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Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !